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Sigorta şirketi Türkiye'yi Avrupa'dan çıkardı!

İngiltere'de turizm sigortası alanındaki başlıca firmalardan Post Office, Türkiye'yi Avrupa sahasından çıkardı...

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere'de turizm sigortası alanındaki başlıca firmalardan Post Office, Türkiye'yi Avrupa sahasından çıkardı.

Independent gazetesi, İngiltere'de turizm sigortası alanındaki başlıca firmalardan Post Office'in Türkiye'yi Avrupa sahasından çıkardığını duyudu. 

Post Office'in bu kararı, tatil sigortasını bu firmadan yaptıran İngilizlerin, Türkiye'ye gitmek için şimdiye kadar olan ücretin yaklaşık iki katı kadar sigorta ücreti ödemeleri anlamına gelecek. 

Gazete, Avrupa tatil sigortası yaptırıp Türkiye'ye giden 22 yaşındaki Rebecca Thomas'ın mide rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldıktan sonra yaklaşık 3500 liralık masrafları sigortasının ödemeyeceğini öğrendiğini aktardı.

Rebecca'nın babası, sigorta şirketinin böyle bir karar alma hakkı olduğunu ancak İngiliz turistlerin rağbet ettiği başlıca ülkelerden biri olan Türkiye'nin başka bir kapsama alındığı bilgisinin daha net bir şekilde duyurulmuş olması gerektiğini söyledi. 

Gazete, geçen yıl tatil için Türkiye'ye giden İngiliz turist sayısının 2.7 milyon olduğunu da kaydetti.

Post Office'in başlıca rakiplerinden InsureandGo ve Columbus, Türkiye'yi Avrupa içinde göstermeye devam ediyor. 

Sigorta şirketi, Türkiye ve Mısır'ı Avrupa sigortası kapsamı dışına almakla birlikte, Cezayir, İsrail ve Fas'a Avrupa ülkeleri için belirlenen ücretten sigorta uyguluyor. 

Şirketin sözcüsü James Eadie, kararın nedeninin Türkiye'ye giden turistlerin talep ettikleri tazminat masraflarının artması olduğunu belirtti. 

Türkiye'nin turizm sigorta şirketleri için daha pahalı olmasının nedenleri arasında ülkenin tehlikeli karayollarına sahip olması ve her şey dahil kampanyaları nedeniyle turistlerin alkol kullanımının yüksek olması da sayılıyor. 



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