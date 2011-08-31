Sigorta şirketi Türkiye'yi Avrupa'dan çıkardı

T24

Okulların yaz tatiline girdiği geçtiğimiz ay, Postane İdaresi seyahat sigortası sınırlarını geri çekerek Türkiye'yi Avrupa'nın dışında bıraktı. Hatta İstanbul da dahil olmak üzere, Türkiye'nin Avrupa'daki bölümünün bile sigorta açısından kıtanın dışında olduğu hükmüne varıldı. Independent gazetesinin haberine göre bir İngiliz kadın, Kuşadası'nda yapacağı tatil için seyahat sigortası yaptırdı ama tatil sırasında hastaneye kaldırılınca sigortanın bunu karşılamadığını gördü.22 yaşındaki Rebecca Thomas karın ağrısı nedeniyle hasteneye kaldırıldı. Ancak seyahat sigortasını aradığında, sigortanın tedavi masraflarını karşılamayacağını öğrendi.Kızının şu ana kadar 1,400 pounda (yaklaşık 4000 TL) olan hastane masrafları babası David Thomas tarafından kredi kartıyla ödendi. Thomas, "Posta İdaresi'nin coğrafi kapsama alanlarını değiştirmeye hakkı var, ama Türkiye o kadar büyük bir destinasyon ki, bunu internet sitelerinde açık bir şekilde belirtmeleri gerekirdi" dedi. Geçtiğimiz yıl 2.7 milyon İngiltere vatandaşı Türkiye'ye gitti.cnnturk'ten Metin Güneş'in haberine göre, Avrupa tatilleri için sunulan seyahat sigortaları daha önce Türkiye'yi ve Akdeniz'e kıyısı olan başka ülkeleri de kapsıyordu.Postane İdaresi de 15 temmuza dek bu uygulamayı sürdürdei, ama bu tarihten sonra Türkiye'yi Mısır ile birlikte dışarda bırakmaya karar verdi.Türkiye ve Mısır'a seyahat eden İngiltere vatandaşları haftalığı 37 pound (yaklaşık 107 TL) tutarında, Avrupa fiyatının iki katından daha fazla olan olan "Dünyanın Geri Kalanı" poliçesi almak zorundalar.Posta İdaresi'nin bir sözcüsü, "Bu değişikliği artan maliyetleri karşılamak için yapmak zorunda kaldık. Türkiye ve Mısır'dan yapılan ödeme talepler çok arttığı için bu ülkeleri de "Dünyanın Geri kalanı" kategorosine sokmamızın daha uygun olacağına karar verdik" dedi.