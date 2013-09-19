T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sigorta prim geliri arttı

Yılın ilk 7 ayında 62 milyar lira öngörülen sigorta prim gelirleri, öngörülenden 4.2 milyar lira artarak 66.2 milyar liraya ulaştı

19 Eylül 2013 16:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılının ilk 7 ayı için bütçede 62 milyar lira öngörülen sigorta prim gelirlerinin, 4.2 milyar lira artarak 66.2 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi.
Çelik, şunları kaydetti:
"İlk 7 ayda toplam gelirlerimiz de bütçede öngörülen  87,5 milyar TL'yi aşarak  94 milyar liraya ulaşmıştır. Tüm bu olumlu göstergeler; Sosyal Güvenlik Reformu ve kayıt dışı istihdamla mücadele sonucudur. Buna göre toplam gelirlerimizin yıl sonu itibariyle öngörülenden 10 milyar lira daha fazla gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir."

ETİKETLER

sigortasgkprimfaruk çelik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24