Sigorta prim geliri arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılının ilk 7 ayı için bütçede 62 milyar lira öngörülen sigorta prim gelirlerinin, 4.2 milyar lira artarak 66.2 milyar liraya ulaştığı bilgisini verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"İlk 7 ayda toplam gelirlerimiz de bütçede öngörülen 87,5 milyar TL'yi aşarak 94 milyar liraya ulaşmıştır. Tüm bu olumlu göstergeler; Sosyal Güvenlik Reformu ve kayıt dışı istihdamla mücadele sonucudur. Buna göre toplam gelirlerimizin yıl sonu itibariyle öngörülenden 10 milyar lira daha fazla gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir."