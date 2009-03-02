Sigorta devinden rekor zarar

AIG, 2008'in son çeyreğinde 61,7 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu, Amerikan tarihinde bir firmanın bir çeyrekte yaptığı en büyük zarar.



Amerikalı sigortacılık devi American International Group (AIG), geçen yıl 4. çeyrekte 61,7 milyar dolar, bir başka ifadeyle hisse başına 22,95 dolar zarar açıkladı. AIG'nin 2008 yılı için toplam zararı ise yaklaşık 100 milyar dolar. Şirket ABD hükümetinden 30 milyar dolar daha alacak.



ABD tarihinin en büyük kurtarma paketi



Amerikan Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı, AIG'ye sunulan kurtarma paketi kapsamında firmaya 30 milyar dolar daha verileceğini açıkladı.



Yeni tedbirler kapsamında, AIG Merkez Bankası'na yapacağı faiz ödemelerinde de kesintiye gidecek.



Merkez Bankası, AIG 'nin iflasını önlemek üzere Eylül ayında devreye girmişti. Sigorta devine 150 milyar dolar mali yardım verilmişti. Bu bir ABD firmasına sunulan en büyük kurtarma paketiydi.



Citigroup'a 50 milyar dolar, Bank of America'ya ise 45 milyar dolar verilmişti.



Bu arada, AIG, Fed'in kredi hattından kullandığı 38 milyar doları geri ödemesini faiziyle birlikte nakit olarak ödemek yerine, Asya merkezli 50 ülkede operasyonları bulunan American International Assurance Co. ve American Life Insurance Co'nun hisseleriyle yapacak.



Gerekirse başka yardım yapılabilir



ABD'li yetkililer, AIG'nin iflasının hem ABD hem de küresel ekonomi için bir felâket olabileceğini söylüyor. AIG'nin "sistemik risk" taşıdığı, bunun için de hükümetin şirkete destek olması gerektiği belirtilerek, bu sayede, tüm sisteme zarar verebilecek muhtemel sorunların engellenebileceği ifade ediliyor. Şirkete başka yardım yapılma olasılığı da bulunuyor.



AIG'yi tanımlamak için 'sigorta şirketi' demek yetersiz kalıyor. Şirketin hayat, emlak ve kaza sigortası kolları ve uçak leasing'i gibi faaliyetlerinden sorumlu birimleri aslında kârlı durumda.

Ancak şirket konut kredisi sektöründeki krizden etkilenen çok sayıda banka ve yatırım fonuna reasürans sağladığı için, onların açıklarını kendisi kapatmak durumunda kalmıştı.



Mali piyasalardaki çalkantı sonrası hisse senetleri bir ara yüzde 70'den fazla değer yitiren ABD'nin en büyük sigorta şirketi AIG, ayakta kalma savaşı veriyordu.



İflasının piyasalarda Lehman Brothers'dan iki kat büyük bir sarsıntı yaratabileceği konuşuluyordu. Bu nedenle Merkez Bankası Eylül ayında AIG'ye kaynak sağlamıştı.



Daha önce Time Warner şirketi 2002 yılında bir çeyrekte 54 milyar dolar zarar açıklamıştı.



ABD hükümetinden geçen yıl 150 milyar dolar yardım alan AIG, 2008 yılının üçüncü çeyreğindeki zararı ise 24,5 milyar olmuştu.

