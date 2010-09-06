-SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİNDEN "SIFIR FAİZ" TEPKİSİ BURDUR (A.A) - 06.09.2010 - Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan, hayvancılığı teşvik amacıyla başlatılan ''sıfır faizli kredi'' uygulamasının yanlış yapıldığını savunarak, ''sıfır faiz uygulamasıyla herkes hayvancılığa soyundu. Bu ülke hayvancılığının daha da kötüye gitmesine yol açacak'' dedi. Özcan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hayvan yetiştiriciliğinde kendi kendine yeten bir ülke konumundan çıktığını ve hayvan ithalatı yapıldığını söyledi. Et fiyatlarındaki yükselişi önlemek amacıyla hayvan ithalatına başlandığını, hayvancılığı teşvik etmek amacıyla da ''sıfır faizli kredi'' verileceğini anımsatan Özcan, şunları kaydetti: ''Hayvancılığı teşvik etmek amacıyla sıfır faizli kredi uygulaması ülkemizde hayvancılığa bir darbe daha vuracak. Sıfır faiz uygulamasıyla herkes hayvancılığa soyundu. Ülke sıfır faizi kaldırmaz. Bunun zararları hayvan ithalatıyla görülecek. Önüne gelen herkes hayvancılığa soyundu. Ülke hayvancılığını yakından ilgilendiren sıfır faizle karşı karşıyayız. Bu sıfır faizin ülke hayvancılığını olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Sıfır faizin çıktığı günden itibaren piyasada hayvan fiyatları yüzde 30 zamlandı. Sıfır faiz çıkar çıkmaz, ilgili ilgisiz kişiler sektöre giriş yaptı. Bu da neyi gösteriyor? Traktör bayileri, kuyumcular, öğretmenler, herkes hayvancılığa yatırım yapmaya başladı. Niye? Sıfır faiz çıktı diye...'' Hayvancılığı desteklemek amacıyla uygulamaya konulan sıfır faizli kredinin çok cazip göründüğünü belirten Özcan, şöyle devam etti: ''Şimdi kulağa hoş gelen bir şey var, sıfır faiz. Bu zamanda babası oğluna sıfır faizle para vermiyor. Yüz bin lira ver, yedi yıl içinde aynı yüz bin lira olarak öde. Kulağa çok hoş geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemlerde sıfır faizden dolayı Türkiye altından kalkamayacak sorunlarla karşılaşacak diye düşünüyorum. Piyasada olmayan bir talep ortaya çıktı. Bunun altından kalkılamayınca ne olacak? İthal hayvana başvuracağız. Amerika'dan, Avustralya'dan, değişik ülkelerden hayvanlar gelecek. Türkiye şu anda şap hastalığıyla karşı karşıya. İthal hayvanların büyük çoğunluğu bu tür hastalıkları kaldıramayarak, telef olacak.'' Sıfır faizli kredi kullanarak hayvan ithal edeceklerin duyarlılık göstererek, gerçekleri görmelerini isteyen Özcan, ''Ülkemiz hava şartlarına uyumsuz hayvanları ülkeye getirmesinler'' dedi.