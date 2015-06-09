T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacıların sayısında 'dramatik artış'

BM'nin verilerine göre, bu yılın başından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısı 100 bini geçti ulaştı.

09 Haziran 2015 22:26


BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, bu yılın başından itibaren Akdeniz'den Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısı 100 bini geçti. Kurum yetkilileri Cenevre'de yaptıkları açıklamada, bunun 'dramatik bir artış' olduğuna dikkat çekti ve yıl başından beri 103 bin dolayında sığınmacının Avrupa'ya ulaşabilmek için tehlikeli tekne yolculuklarını göze aldığını belirtti.

Sığınmacılardan çoğunun İtalya ve Yunanistan kıyılarına ulaştığı belirtildi. Buna göre, 54 bin sığınmacı İtalya'ya, 48 bin sığınmacı ise Yunanistan'a geldi. İspanya'ya gelen sığınmacıların sayısı 920, Malta'ya gelenlerin sayısı ise 91 olarak tespit edildi. Yunanistan'a ilişkin veriler artışın ne denli yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre, Yunanistan'a geçen yıl gelen sığınmacıların sayısı 34 binken, bu yıl ilk altı ayda bu rakam çoktan aşılmış bulunuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edwards, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacılardan 1800'ünün yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini söyledi. Durumun vahameti nedeniyle, kurum Yunanistan ve İtalya'nın güneyindeki varlığını da güçlendirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AkdenizAvrupa Mülteciler Yüksek KomiserliğiAkdeniz AvrupaCenevreAvrupaYunanistanMaltaMülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edwards AkdenizDeutsche Welle Türkçe Afp BÖ/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24