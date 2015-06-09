Sığınmacıların sayısında 'dramatik artış'



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, bu yılın başından itibaren Akdeniz'den Avrupa'ya gelen sığınmacıların sayısı 100 bini geçti. Kurum yetkilileri Cenevre'de yaptıkları açıklamada, bunun 'dramatik bir artış' olduğuna dikkat çekti ve yıl başından beri 103 bin dolayında sığınmacının Avrupa'ya ulaşabilmek için tehlikeli tekne yolculuklarını göze aldığını belirtti.

Sığınmacılardan çoğunun İtalya ve Yunanistan kıyılarına ulaştığı belirtildi. Buna göre, 54 bin sığınmacı İtalya'ya, 48 bin sığınmacı ise Yunanistan'a geldi. İspanya'ya gelen sığınmacıların sayısı 920, Malta'ya gelenlerin sayısı ise 91 olarak tespit edildi. Yunanistan'a ilişkin veriler artışın ne denli yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Verilere göre, Yunanistan'a geçen yıl gelen sığınmacıların sayısı 34 binken, bu yıl ilk altı ayda bu rakam çoktan aşılmış bulunuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edwards, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan sığınmacılardan 1800'ünün yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini söyledi. Durumun vahameti nedeniyle, kurum Yunanistan ve İtalya'nın güneyindeki varlığını da güçlendirdi.