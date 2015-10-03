Sığınmacılar Manş Tüneli'ne akın etti



Fransa'nın Calais kentinde civarında kalan ve İngiltere'ye ulaşmak isteyen sığınmacıların bir bölümü gece geç saatlerde Manş Tüneli'ne akın etti.

Fransa polisi, 120 kadar sığınmacının gizlice tünele girip fark edilmeden 15 kilometre kadar ilerlediğini kaydetti.

Manş Tüneli yetkililerinden yapılan açıklamada ise “Bu kadar büyük bir grubun İngiltere'ye ulaşmasının imkânı yoktu. Bu nedenle bu, Calais'de sıkışıp kalan sığınmacıların durumuna basının dikkatini çekmek amacıyla yapılmış organize bir saldırıydı” denildi.

Cumartesi sabah erken saatlerinde demiryolları yeniden ulaşıma açıldı ancak güvenlik kontrolleri nedeniyle trafiğin ağır ilerlediği kaydedildi.