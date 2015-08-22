Sığınmacı taşıyan otobüslere saldırı

Yüzlerce kişi, 250 sığınmacının Dresden yakınlarındaki Heidenau kentine getirilmesini protesto

etmek için toplandı. Mülteci merkezine giden yolu kapatan göstericilerin başlangıçta barışçıl bir

gösteri düzenlediği kaydedildi.

Ancak daha sonra çoğu Nasyonal Demokrat Parti üyesi aşırı sağcı radikallerden oluşan bir grup da

protestoya katıldı ve yabancı karşıtı sloganlar atmaya başladı.

Grup sığınmacıların içinde bulunduğu

otobüslere şişe ve taşlarla saldırdı. Saldırıda bir kaç kişinin de

yaralandığı bildirildi. Gruptakilerin aynı zamanda, Berlin Duvarı'nın yıkılmasına giden protestolarda

Doğu Almanlar tarafından kullanılan ve bu yıl ise İslam karşıtı Pegida üyelerince kullanılan “Wir sin

das Volk / Biz halkız” sloganını attıkları bildirildi.

Polis aşırı sağcı göstericileri dağıtabilmek için biber gazı kullandı. Polis sonunda bin kadar göstericiyi

dağıttı ve otobüsler mülteci merkezine ulaşabildi.

Kentteki durumun sakin olduğun bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu yıl Almanya'ya 800 bin sığınmacının gelmesini

beklediklerini bildirmişti.

