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Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı taşıyan otobüslere saldırı

Yüzlerce kişi, Dresden yakınlarındaki mülteci merkezi civarında protesto gösterisi düzenledi. Gösteriye katılan aşırı sağcılar ise sığınmacıları taşıyan otobüslere saldırdı.

22 Ağustos 2015 15:17

Yüzlerce kişi, 250 sığınmacının Dresden yakınlarındaki Heidenau kentine getirilmesini protesto
etmek için toplandı. Mülteci merkezine giden yolu kapatan göstericilerin başlangıçta barışçıl bir
gösteri düzenlediği kaydedildi.

Ancak daha sonra çoğu Nasyonal Demokrat Parti üyesi aşırı sağcı radikallerden oluşan bir grup da
protestoya katıldı ve yabancı karşıtı sloganlar atmaya başladı.

Grup sığınmacıların içinde bulunduğu
otobüslere şişe ve taşlarla saldırdı. Saldırıda bir kaç kişinin de
yaralandığı bildirildi. Gruptakilerin aynı zamanda, Berlin Duvarı'nın yıkılmasına giden protestolarda
Doğu Almanlar tarafından kullanılan ve bu yıl ise İslam karşıtı Pegida üyelerince kullanılan “Wir sin
das Volk / Biz halkız” sloganını attıkları bildirildi.

Polis aşırı sağcı göstericileri dağıtabilmek için biber gazı kullandı. Polis sonunda bin kadar göstericiyi
dağıttı ve otobüsler mülteci merkezine ulaşabildi.

Kentteki durumun sakin olduğun bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu yıl Almanya'ya 800 bin sığınmacının gelmesini
beklediklerini bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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