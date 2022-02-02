Sığınmacı Hakları Platformu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

Sığınmacı Hakları Platformu üyesi bir grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında mültecilere yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Nefret ve ayrımcılık", "Kişilerin Huzur ve sükununu bozma", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi kötüye kullanma", "Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi", "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede Tanju Özcan'ın kamu görevi yaptığını, Özcan'ın Türk vatandaşı olmayan kişilerden, sığınmacılardan kullanacakları su bedeli için 10 kat fazla su parası alınacağı, yabancıların nikah işlemleri için 100 bin lira nikah ücreti alınacağı bunların da basına yansıdığı belirtildi. Tanju Özcan'ın sürekli olarak Suriyelileri hedef gösteren tweetleri toplum nezdinde Suriyeli sığınmacılara karşı kin ve nefret oluşmasına sebep olduğu, bu ve benzeri söylemler neticesinde sığınmacılara karşı ciddi saldırılar meydana geldiği aktarıldı.

"Tanju Özcan 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından yargılanmalıdır"

Grup üyeleri yapılan suç duyurusunun ardından açıklama yaptı.

Sığınmacı Hakları Platformu adına açıklama yapan Yıldız Önen, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından yargılanmalıdır. Suriyeli sığınmacılar hukukun temel ilkeleri ve mevcut normları ile yasal olarak koruma altına olmalarına rağmen, özellikle sosyal medya üzerinden saldırıya ve nefret söylemlerine maruz bırakılmaktadırlar. Tanju Özcan’ın söz ve eylemleri, insan hakları ihlali, ayrımcılık ve nefret söylemi suçlarının odağı haline gelmiş. Bu kişi gerek eylemsel hukukun gerekse yürürlükteki hukukun hükümlerini çiğneyerek çok sayıda suçu alenen işlemiştir. Tanju Özcan hakkında bugün bireysel suç duyurularımızı teslim ettiğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.

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