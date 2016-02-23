Sığındıkları Finlandiya'dan Irak'a dönen mülteciler, sevinçten yeri öptüler

Finlandiya'ya mülteci olarak yaşayan 103 Iraklı, yıllar sonra başkent Bağdat'a ayak basmanın sevincini yaşadı. Mültecilerden bazıları Bağdat'tan uçaktan indikten sonra yeri öptü.

Washington Post'un haberine göre, sığındığı Finlandi'yan yıllar sonra ülkesine dönen Amir Abas, “Tanrı'ya şükür eve döndük. Finlandiya'da yaşamak çok güç, geleneklerimiz ve kültürümüz çok farklı" dedi. Umm Ealia adlı kadın da, “Orada yaşamak çok zor. Eve döndüm. Kendimi mutlu hissediyorum" dedi.

Dönüş yapan mülteciler Finlandiya hükümetinin ayarladığı bir uçakla Irak'a ulaştı.Hükümet ayrıca her mülteciye 900 Euro (2920 TL) verdi.Yetkililer Iraklı mültecilerden bazılarının zor bir dil olan Fince'yi öğrenmekte güçlük çekmesi, iş imkânlarının az olması, ülkedeki ağır kış şartları ve kültürel farkları gerekçe göstererek bu ülkeyi terk etme kararı aldıklarına dikkat çekti.