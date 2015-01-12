Sigarayı kolay bırakmak için kan testi

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, sigara tiryakilerinin basit bir kan testi ile sigarayı daha kolay hangi yolla bırakabileceklerini bulabileceklerini ortaya koydu.

Yapılan kan testi ile kişinin vücudunun nikotini hangi hızda parçaladığı tespit edebiliyor ve böylece kişiye özel sigarayı bırakma yöntemi geliştirilebiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, istatistiklere göre tiryakilerin yüzde 60'ı sigarayı bırakma denemelerinde ilk haftanın sonunda yeniden içmeye başlıyor.

Pensilvanya Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı sigara bırakma programları uygulayan 1240 kişi ile çalıştı ve her bir katılımcıya kan testi yaparak vücutlarının nikotini hangi hızda parçaladığını belirledi.

Katılımcılar sigarayı bırakmak için nikotin bandı desteği, vareniklin isimli bir ilaç ya da plasebo kullanuyordu.

Nikotini normal bir hızda parçalayan kişilerde nikotin bandı yerine vareniklin ilacı daha başarılı sonuçlar verdi.

Nikotini parçalama hızı belirleyici

Nikotini daha yavaş parçalayan kişilerde ise hangi metodu kullanırlarsa kullansınlar sigarayı bırakmak konusunda daha fazla şansları vardı ancak vareniklin isimli ilacın yan etkilerine daha fazla maruz kalıyorlardı.

Reçete ile satılan bu ilacın yan etkileri arasında depresyon riski ve intihar eğilimi de bulunuyor.

Araştırmanın tüm katılımcılarına psikolojik destek de sağlandı.

Araştırma ekibinden Profesör Caryn Lerman, kan testinin kullanımı ile başarıya ulşama şansının büyük olabileceğini söylüyor.

Lerman "Normal nikotin metabozlimasına sahip bazı insanlar için nikotin bantları ile (sigarayı bırakma) olasılıkları düşük olabiliyor ama ilacı alırlarsa bu olasılık iki katına çıkıyor; metabolizması daha da yavaş olan üçüncü bir grup içinse bantlar en iyi çözüm olabilir" diyor.

Nikotinin vücutta hangi hızda parçalarına ayrıldığını ölçen kan testi henüz sadece laboratuvarlarda araştırma amaçlı olarak kullanılıyor. Ama bilim insanların testin geniş kullanım için kolayca hazır hale getirilebileceğini söylüyor.