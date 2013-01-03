Sigarayı bırakmak 'endişe durumunu azaltıyor'

Sigaranın strese iyi geldiği inancının tersine, sigara bıraktıktan sonra anksiyete bozukluğunun azaldığı bildirildi.

British Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada İngiltere'de sigara bırakma kliniklerine giden 500 kişiyi izlendi.

Sigara bırakmanın olumlu etkisi, zevk için sigara içenlere oranla anksiyete hastalarında daha fazla ortaya çıktı.

İngiltere'nin Cambridge, Oxford ve Kings College üniversitelerinden araştırmacılar, bu çalışmada elde edilen sonuçların sigara bırakanları teşvik etmek ve sigarayı bıraktıklarında daha fazla endişe duyacağını düşünenlere güvence vermek için kullanılabileceğini belirtti.

Sigara bırakmaya kalkışıp da başarılı olamayanlarda ruhsal durum dalgalanmaları yaşayanların anksiyete seviyesinde belli bir artış kaydedildiği söyleniyor.

Ancak zevk için sigara içenlerde başarısız sigara bırakma girişiminin anksiyete durumunda bir değişikliğe neden olmadığı gözlendi.

Araştırmacılar, sıkıntıdan kurtulmak için sigara içenlerin, anksiyete gibi yoksunluk belirtilerini gidermek için yataktan kalkar kalkmaz sigara içtiklerini, sigarayı bırakanların anksiyete hissinin ortadan kalktığı ve daha az endişeye kapıldıklarını vurguluyor.