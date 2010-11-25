-SİGARAYI BIRAKAN MİLLETVEKİLLERİNE PLAKET TBMM (A.A) - 25.11.2010 - TBMM'de düzenlenen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konulu panelde, sigarayı bırakan milletvekillerine sertifika ve plaket verildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Türk Toraks Derneği tarafından KOAH ile ilgili panel düzenlendi. Komisyon Başkanı Cevdet Erdöl, KOAH'ın en büyük nedeninin, birçok hastalığın da kaynağı olan sigara olduğuna dikkati çekti. Sigara yasağı ile ilgili Mecliste önemli bir çalışma yapıldığını, bu yasal düzenlemeyi halkın da benimsediğini belirten Erdöl, ancak bazı kesimlerin; bu yasağın lokanta, kahvehane, bar gibi iş yerlerinin kapanmasına neden olduğunu savunduğunu ifade etti. Bunun doğru olmadığını belirten Erdöl, yapılan istatistiklere göre, sigara yasağından sonra bu sektörde açılan iş yeri sayısının, kapananlardan fazla olduğunu söyledi. Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Erkan da KOAH'ta erken teşhisin önemine değindi. Bu nedenle 40 yaşını geçen herkesin nefes ölçümü yaptırmasının faydalı olacağını belirten Erkan, hastalığın ilerlemesi halinde iyileşme sürecinin daha ağır olduğunu vurguladı. Türkiye'de KOAH hastalığının giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Erkan, bu nedenle öncelikle sigaranın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom da sigara yasağı ile ilgili yasanın kısa sürede meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Çom, İstanbul'da 10 eğitim ve araştırma hastanesinin istatistiklerine göre, akciğer rahatsızlığı ile ilgili şikayetle acil servislere başvuran kişi sayısında azalma olduğunu bildirdi. Çom ayrıca, bu hastalıklara ilişkin olarak 2 milyon 900 bin liralık ilaç tasarrufu sağlandığını söyledi. Panelin ardından, sigarayı bırakan 15 milletvekiline Toraks Derneğince hazırlanan sertifika ve plaket verildi. Salonda bulunmayan bazı milletvekillerinin sertifika ve plaketleri, onların adına diğer milletvekilleri tarafından alındı. Milletvekilleri daha sonra panelin düzenlendiği salonda hazırlanan nefes ölçüm testinden geçti.