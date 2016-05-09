Sigarayı bırakan hamile kadınlara 300 Euro ödenecek

Fransa'da hamile kadınlara sigarayı bırakmaları için 300 euroya kadar para ödeyecek. Uygulama, 'mali teşvikin, nikotin bırakılmasına nasıl etki ettiğini' inceleme amaçlı yapılan bir deney kapsamında gerçekleştirilecek. Deney, sağlık bakanının Avrupa'da sigara içen hamile kadınların sayısının en fazla Fransa'da olduğunu açıklamasının ardından yapılıyor. Hamile kadınlara önce 20 euro ödenecek ve bu kademeli olarak artacak.

Independent'ın haberine göre eğer tekrar sigara içmeye başlamazlarsa, ödenecek miktar 300 euroya kadar çıkabilecek. Paris'taki devlet hastaneleri ile Ulusal Kanser Enstitüsü'nün ortak çalışması, para vermenin gebelikte tütün tüketimini azaltmaya teşvik edip etmediğini inceleyecek.

Avrupa'da en çok sigara içilen ülke

Deneye, 18 yaş üstü en az dört aydır hamile olan ve her gün beşten fazla sigara içen kadınlar katılabilecek. Çalışma kapsamında elektronik sigara ve diğer tütün maddeleri ise yasak.

Hamile kadınlar kurallara uyup uymadıklarının tespit edilebilmesi için düzenli olarak kontrolden geçecek.

Geçen yılın verilerine göre her beş Fransız kadından biri hamilelik döneminde sigarayı bırakmadı.

Fransa Sağlık Bakanı Marisol Touraine, "Avrupa ülkeleri arasında sigara içen en fazla hamile kadının Fransa'da olduğunu" söyledi.

Sigara içmek gebelik süresince cenine oksijen tedarikini azaltır ve düşük riskini, prematüre veya düşük doğum ağırlığı riskini arttırır.