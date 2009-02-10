‘Sigarayı bırakamıyorsanız sağlıklı yaşayın’

Sigaranın zararlarını azaltabilmek için sık meyve yenmesi ve spor yapılması önerildi.



Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Murat Kaldırımcı, yaptığı açıklamada, 16-72 yaşları arasında 303 erkek ile sigara içiminin neden olduğu olumsuz akciğer fonksiyonları üzerine meyve tüketimi ve fiziksel aktivitenin etkisini araştırdıklarını belirtti.



Yüksek lisans öğrencisi Süleyman Erim Erhan ile birlikte yaptıkları bilimsel çalışmada, sigara tiryakisi 202 kişi ile sigara kullanmayan 101 erkeği sigara içme, meyve yeme ve fiziksel aktivite durumlarına göre değerlendirdiklerini anlatan Kaldırımcı, şunları söyledi:



"Tiryakiler sağlıkları için kesinlikle sigarayı bırakmalıdırlar. Sağlıklı bir yaşam için sigarasız yaşam şarttır. Fakat sigarayı bırakamıyorlarsa bile fiziksel aktivitelerde bulunmaları ve bol meyve tüketmeleri sağlıkları açısından çok önemlidir.



Meyve tüketimi ve fiziksel aktivitenin solunum fonksiyonlarına etkisi üzerine yaptığımız araştırmada sık meyve tüketiminin ve düzenli fiziksel aktivite sigaranın solunum fonksiyonları üzerindeki zararlı etkilerini geciktirebildiği belirledik. Böylece antioksidan etkiye sahip olan meyvenin önemi bir kere daha ortaya çıktı. Ayrıca fiziksel aktivitenin de sigara tiryakileri için ne kadar vazgeçilmez olduğunu belirledik."



Kaldırımcı, "özellikle taze ve mevsimine göre meyveler tüketilmeli" önerisinde bulundu.



(AA)