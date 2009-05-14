Sigarayı bırak Taksim’de yüzünü göster

Sigarayı bırakmaya karar verenlerin motivasyonunu arttırmak amacıyla ilginç bir kampanya başlatıldı.



“Bırak Çek Gönder. Sen de Taksim’de Yüzünü Göster’ adlı kampanya kapsamında fotoğrafını ve mesajını www.birakcekgonder.com adresine gönderen herkes, 31 Mayıs gününden itibaren Taksim’deki dev ekranda mesajını milyonlarla paylaşacak.



The Marmara Oteli’nde dün düzenlenen toplantıda kampanyayı başlatan Sigarayason.com internet sitesi adına konuşan Doğan Yayın Holding Sağlık Grup Başkanı Dr. Gündüz Tezmen, sigarayı bırakmak isteyen kişileri motive etmek amacıyla hazırlanan kampanyanın, bırakma kararını sürekli erteleyen birçok kişiyi harekete geçireceğine inandıklarını ifade etti.



Tezmen, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ‘Dünya Sigarasız Günü’ ilan edilen 31 Mayıs’tan itibaren bu mesajları Taksim’deki dev ekrandan yayınlanacağını belirtti.

