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Sağlık

Sigaraya zam geldi; işte yeni fiyatlar

Zam yapılacağı haberlerinin dün sosyal medyada söylenti olarak paylaşılması üzerine, bir çok satış noktasında sigara bulunamadı

11 Temmuz 2016 16:58

Sigara fiyatları zamlandı. Sigaralar, bugünden itibaren zamlı tarifeyle satılıyor. Sigaraya en son zam 2016 yılının ocak ayında yapılmıştı.

Zamlı fiyatlarla birlikte, 10 TL'ye satılan sigaraların fiyatları 11 TL, 9 TL'ye satılan sigaralar 10 TL'ye, 8 TL'ye satılan sigaralar ise 9 TL'ye yükseldi.

Piyasada 11,5 TL’ye satılan sigara, 12,5 TL’ye, 11 liraya satılan sigarası da 12 liraya çıktı.

Zam yapılacağı haberlerinin dün sosyal medyada söylenti olarak paylaşılması üzerine, bir çok satış noktasında sigara bulunamadı.

 

 

 

 

 

 

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