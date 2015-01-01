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Ekonomi

Sigaraya yüzde 10 zam yolda

Sigara üzerinden alınan maktu vergiyi, enflasyonun ötesinde yüzde 36 oranında yükselten Maliye'nin bu zammı sigara fiyatlarında yüzde 10 artış anlamına geliyor

01 Ocak 2015 20:03

Özel Tüketim Vergisi tebliğinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sigara ve alkollü içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi oranlarında artış yapıldı. Kanun gereği sigara ve alkol ÖTV'si 6 aylık ÜFE oranında otomatik olarak artış gösterirken; hükümet 1 Ocak itibariyle sigaradan alınan maktu vergiyi enflasyonun çok üzerinde, yüzde 36 oranında artırdı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, hükümetin, 2015 Haziran ayı seçimleri, 2 milyonu aşan Suriyeli göçmen harcamaları, hakim ve savcılar ile öğretim üyelerine yapılan ilave maaş artışları gibi nedenlerle artan kamu harcamalarını finanse etmek için sigara ve alkollü içki tüketimi üzerinden alınan vergileri artırdığı ifade ediliyor.

 

Zam kararı şirketlerin

 

ÖTV tebliğinde asgari maktu yerine 'maktu vergi' yükseltildiği için, bu artışın sigara fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmayacağı kararını 'şirketler' verecek. Sigara şirketleri, yüzde 36'lık artışı sigara şirketleri üstlenirse, Maliye'nin cebine ilave 250 milyon lira girecek.

 

5 TL'lik sigara 5.5 TL olacak

 

Ancak şirketler, bu vergi yükünü üstlenmeyip fiyatlara yansıtmayı tercih ederlerse sigara fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış olacak. Bu durumda halen 5 lira olan en düşük sigara fiyatı 5.5 liraya; 10 lira olan en yüksek sigara fiyatı ise 11 liraya yükselmiş olacak. Böylece Maliye vatandaşın cebinden ilave 1 milyar lira almış olacak.

 

Vergide dünya şampiyonu Türkiye

 

Bugün yapılan artışla sigara üzerindeki vergi yükü 0.8 puan artışla, yüzde 83.3 oldu.  Türkiye, yüzde 82.5'lik vergi yüküyle birinciliği İngiltere ile paylaşırken, bugünkü artış sonrası dünya birinciliğine tek başına yerleşmiş oldu.

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