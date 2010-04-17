Sigaraya 3 ayda, 2,5 milyon lira ceza kesildi

T24 - Sağlık Bakanlığı verilerine göre, sigara satışları bu yılın ilk iki ayında geçen seneye göre yüzde 20 düştü. Sigara denetimlerinde de hedefe ulaşıldı. İl Tütün Kontrol Kurulu ekipleri ülke genelinde ilk üç ayda 170 bin denetim yaparken, bunların önemli bir kısmında cezai işlem uyguladı. Kesilen ceza ise 2,5 milyon lirayı geçti. Böylece 2009'da gerçekleştirilen 340 bin denetimin yarısına ilk üç ayda ulaşılmış oldu. Geçen yıl, 5 bin 700 işyerine 1 milyon 150 bin lira ceza kesilmişti.



Yaşanan olumlu gelişmeyi, yasağın yürürlüğe girdiği tarihte 4 bin olan denetim elemanlarının sayısının 7 bin 250'ye çıkarılması sağladı. Zaman gazetesinde yer alan habere göre işletmelere kesilen sigara içirtme cezalarında onay makamı olan belediye encümenlerine de İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık, 8 Nisan'da yayımladığı genelgede belediye encümenlerine şu çağrıda bulundu: "Sahada işletmelere kesilen cezaları ertelemeyin. İlk toplantıda onaylayın."



2009'un Temmuz ayında uygulanmaya başlanan sigara yasağını engellemek için birçok hamle yapıldı. "İşletmeler zarar ediyor, yasağa kimse uymuyor." gibi ifadeler sıklıkla kullanıldı. Lobiler, yasağın yumuşatılması için derin kulisler yaptı. Ancak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar, yasanın uygulanması konusunda geri adım atmadı.



2010'un Ocak, Şubat ve Mart aylarında denetime çıkan ekip sayısı 2 bin 857'ye ve buralarda görev yapan denetçi sayısı 7 bin 250'ye yükseltildi. Bu kararlılık olumlu sonuç verdi. Ekipler ilk üç ayda toplam 170 bin denetim yaptı. Bu sayı 2009'un genelinde 340 bindi. Aynı üç aylık dönemde 6 bin 284'ü kişiler ve 3 bin 558'i işletmeler olmak üzere toplam 9 bin 842 ceza kesildi. 2009'da bu rakam 4 bin 194 kişi olmak üzere 5 bin 733'tü. 2010'un ilk üç ayında toplam 2,5 milyon TL ceza parası kesilirken, geçen sene bu rakam sadece 1 milyon 151 bin TL'ydi.



Bu arada İçişleri Bakanlığı, 8 Nisan 2010'da yayınladığı genelgeyle işletmelere kesilen sigara cezalarını onaylamakta ağır davranan belediye encümenlerini uyardı. 81 ilin valilikleri ile Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, "İşletmeyi bir kere uyaralım. Sonra keseriz." düşüncesinden uzaklaşılması istenerek, "İlk toplantıda ceza kesilsin." denildi.





