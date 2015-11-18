"Sigaranın omurgaya da zararı var"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, sigaranın birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi omurgayı da yorduğunu söyledi. Öztürk, “Sigara omurlar arasındaki disklerin beslenmesini ciddi derecede bozuyor.” dedi.



Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, küresel bir sorun olan sigara, alkol tüketimi ve buna bağlı hastalıklar önemli sağlık sorunlarına neden oluyor. Vücudumuzdaki tüm organları etkileyen sigara, vücudumuzu birbirine bağlayarak bir köprü görevi gören omurganın da sağlığını olumsuz etkiliyor.



Konuyla ilgili bilgi veren Öztürk, spor yaparak sağlıklı olunamayacağını “Sigara içenler ne kadar egzersiz yaparsa yapsınlar sigara içmeyenlere göre yaklaşık 45 kat daha fazla bel ve boyun hastalıklarına yakalanma riskine sahip" diyerek ifade etti. Bel ve boyun hastalıkların sebebini şu ifalerle anlattı:

"Sigara tüketimi kemikler arasındaki yastıkçıkların çabuk eskimesine neden oluyor. Ayrıca alkol tüketimi de benzer sorunlara yol açıyor. Ama söz konusu tüketim sosyal içiciliğin dışında kalan alkolizm düzeyindeki kişiler için geçerli.”

