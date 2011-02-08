'Sigaradan fena gol yedim, mağlubum'

T24

Günde iki paket içti



Özel aygıtla konuşuyor



‘Hâlâ kabullenemiyorum’



‘Kahveleri şikâyet edeceğim’



Mutlu içiciler rahatsız



Uluslararası sivil toplum örgütleri ve Sağlık Bakanlığı’nın sigaraya karşı halkı bilinçlendirmek için hazırladığı eğitim filminin aktörü gerçek bir sigara mağduru. Televizyon kanallarında gösterilmeye başlanan filmde oynayan emekli polis Mehmet Nuhoğlu (60), yaklaşık 45 yıl içtiği sigaranın yol açtığı dört ciddi hastalıkla mücadele ediyor. Önce kalp krizi geçirdi ve by- pass oldu, peşi sıra, gırtlak, sol akciğer ve sağ akciğer kanseri... Bir yandan kemoterapi gören Nuhoğlu, İzmir’de 9 Eylül Tıp Fakültesi’nde yatıyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Henüz çocukken sigaraya başlayan Nuhoğlu, günde iki paket sigara içiyordu. Kalp krizi geçirdiğinde 39 yaşındaydı. Sigarayı bırakmayı denedi ama başaramadı. “Hep faal çalıştım. İnsan günlük koşturmada zararlı etkilerini fazla düşünemiyor. Zararları hissederdim ama zevkli bir şey; bırakamadım işte” diyor. Dokuz yıl sonra da by- pass oldu. Ameliyata bile bir sigara içip girdi.Yaklaşık 28 yıl polis olarak farklı birimlerde çalıştı. 1998’de emekli oldu. Emekliliğin keyfini çıkarırken iki yıl önce gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyatla gırtlağı çıkarıldı, nefes alabilmesi için nefes borusuna bir delik açıldı. Artık konuşabilmek için özel bir aygıt kullanıyordu. Zararını artık iyice kavramıştı, sigarayla zorunlu vedalaştı. Aradan 1.5 yıl geçmişti ki bu kez sol akciğerinde kanser saptandı. Ameliyatla tümör çıkarıldı. Sekiz ay sonra kanser bu kez sağ akciğerinde, üç yerde birden çıktı. Ameliyat şansı yoktu, kemoterapiye başlandı. Kemoterapisi devam ederken bu kez bağırsaklarında felç gelişti. Halen bu nedenle hastanede tedavi görüyor.Nuhoğlu artık bir sigara karşıtı. Bu konuda çalışmalar yapan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nin eylemlerine destek veriyor. Doktoru göğüs hastalıkları uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrol Danışmanı Prof. Dr. Onur Kılınç, “Bilinçlendirme filminde oynar mısın” deyince, İstanbul’daki çekimlere katıldı. “Sigaraya karşı savaşta eğer faydalı olabilirsem ne mutlu bana” diyor. Nuhoğlu 47 saniyelik filmde “Tat ve koku alma duyum kalmadı. Hâlâ kabullenemiyorum bana nasıl olur diye. En son bu cihazı (konuşabilmek için kullandıkları alet) almak zorunda kaldım” diye konuşuyor. 29 yıllık eşi Fatma Nuhoğlu da aynı filmde, “Beni hiç dinlemedi, hastalık başına geldikten sonra anladı” diyor.Nuhoğlu, “İnsan içerken anlamıyor. Ama iyi bir şey olmadığı besbelli. Allah belasını versin! Sigaradan golü yedim, mağlup duruma düştüm. Şimdi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kokusundan bile nefret ediyorum. Nasıl içtim onca yıl. Sigara yasakları çok iyi oldu. Ama maalesef iyi uygulanmıyor. Dışarı çıktığımda görüyorum ki hâlâ kapalı alanlarda içiliyor. Hele hele kahvelerde devam. Bağırıyorum, karakola şikâyet edeceğim diye uyarıyorum” diyor.Prof. Dr. Oğuz Kılınç, “Televizyonlarda dönen sigara karşıtı filmleri beğenmeyenler sadece mutlu içiciler” diyor ve ekliyor: “Sigara ile mutlu evliliklerini bitirecek diye korkuyor, bu filmleri yok sayıyorlar. Sigara paketlerindeki uyarıcı resimler de bu kişilerde büyük rahatsızlık yaratıyor. Ama şu bir gerçek ki bunlar sigara içme oranlarını düşürüyor. Sigara başlı başına bir katil. İçenlerden zarar vermediği kimse yok.”