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Yaşam

SİGARADAKİ RESİMLİ UYARIYA ''TİRYAKİ ÖNLEMİ'' ANKARA (A.A)

20 Ağustos 2010 13:45

-SİGARADAKİ RESİMLİ UYARIYA ''TİRYAKİ ÖNLEMİ'' ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Sigara paketleri üzerindeki resimlerden hoşnut olmayan bazı tiryakiler, farklı yöntemlere başvuruyor. Nitekim, bazı tiryakiler uygulama sonrası nostaljik tablalar kullanmaya başlarken bazıları ise paketlere farklı bir görünüm veren ve üzerlerinde çiçek, manzara resimlerinin bulunduğu karton kutuları kullanıyor.  Sigara yasağı uygulamasından sonra 1 Mayısta hayata geçirilen sigarada resimli uyarı uygulaması da tiryakilere zor anlar yaşatıyor.  Çıkarılan yönetmelik ve kurul kararları çerçevesinde firmalar, 1 Mayıstan itibaren sigara ile diğer tütün mamullerinde üzerinde yazı ve resimli uyarı olan paketleri üretmeye başlarken, bazı tiryakiler, nostaljik sigara tabakaları ya da ''uyanık müteşebbis''lerin piyasaya sunduğu karton kutuları kullanmaya başladı. Kısa ve uzun sigara paketlerine göre 1 liradan satışa sunulan kutuların beklenenden fazla ilgi gördüğü belirtiliyor.

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