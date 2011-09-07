Sigarada 'numara' dönemi başlıyor

T24 - Kapalı alanda sigara içemeyen tiryakileri, kara paket bekliyor. Tiryakiler bundan sonra sigara alırken marka söylemek yerine, sigara numarasını söyleyecek. Dünyada ilk kez Avustralya'da uygulanan sigarada "kara paket" uygulaması için Türkiye de hazırlıklara başladı. Avrupa ve Asya'da ilke imza atmak isteyen Türkiye'de, kara paket alarmı verildi.







Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü ve Tütün Alkol Piyasaları Denetleme Kurulu (TAPDK) uzmanlarına, kara paket uygulaması için teknik çalışma başlatmalarını istedi. Sigara firmalarının kabusu olarak bilinen ve tütün tüketimini çok ciddi miktarda düşüreceği beklenen "kara paket" uygulamasıyla sigara markaları ve logoları da tarihe karışacak.



Takvim'den Safure Cantürk'ün haberine göre, tiryakiler, marketlerden ya da büfelerden sigarayı ancak numaralarıyla isteyebilecek. Paketlerin üzerinde, sigaranın sağlığa zararlarını etkileyici şekilde gösteren resimler ve uyarılar dışında insanların algısını dolaylı olarak etkileyecek hiçbir unsur bulunmayacak.





Avustralya parlamentosunda 24 Ağustos 2011 tarihinde kabul edilen kararla, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ülkede satılan tüm sigaralarda kara paket uygulaması başlayacak. Kara paket uygulaması ile sigara paketlerinin üzerindeki yanlış mesajlarla tüketiciyi aldatmaları önlenirken, tütün ürünlerinin cazibenin azaltılması, uyarıların etkinliğinin artırılması ve sigara içme oranlarının azaltılması hedefleniyor.

