Sigarada filtre kullanımı kanser riskini artırıyor

Prof. Dr. İbrahim Uslu, bilim insanlarının yaptıkları araştırmada sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin günde 1-9 adet sigara içilmesiyle 5 kat, 10-19 sigara içiminde 7 kat, 20-39 sigara içiminde 13 kat ve 40 adet sigaranın içiminde ise 17 kat arttığını ortaya koyduklarını belirtti. Prof. Dr. Uslu, sigaranın zararlı etkilerini azaltmak için kullanılan filtrelerin de faydalı olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Uslu, “Havadaki oksijen, sigaranın alev sıcaklığını ve yanma verimini artırır. Sigaradaki tüm radyoaktif elementler buharlaşır ve zararlı maddelerin tümünün solunmasına neden olur. Bu da kanser riskinin artırır'' diye konuştu.Prof. Dr. İbrahim Uslu, sigaradaki zehirli maddelerin yüzde 50'sinin havada askıda kaldığını ve bu askıda kalan maddelerin ortamdaki pasif içiciler tarafından solunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Uslu, “Vücuda soluma yoluyla alınan zehirli elementler yiyecek yoluyla alınandan çok daha tehlikelidir. Bu nedenle sigara içenler, özellikle bebek, çocuk ve hamile kadınların yanında sigara içerlerse onların da bu radyasyonu ciğerlerine almalarına sebep olurlar. Bu durum özellikle çocuk ve bebeklerin ileride kansere yakalanma riskini artırır'' dedi.