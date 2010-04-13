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Yaşam

'Sigarada domuz kanı yok'

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de satılan sigara filtrelerinde domuz kanı olmadığını açıkladı.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de satılan sigara filtrelerinin laboratuar tahlillerine tabi tutulduğunu ve domuz kanına rastlanmadığını belirtti.


13 Nisan 2010 Salı, 15:38:59 Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sigara filtrelerinde "domuz kanı" (hemoglobin) bulunduğuna yönelik medyada yer alan haberler üzerine ülkemizde satılmakta olan çeşitli markalardaki sigara filtreleri, laboratuar tahlillerine tabii tutulmuştur. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne ait laboratuarlarda yapılan incelemelerde, sigara filtrelerinde domuz kanına (hemoglobin) rastlanmamıştır" denildi.


Bakanlık ayrıca filtrelerde domuz kanı dışında domuz yağı gibi domuz ürünlerinin olup olmadığı konusunda incelemelere devam ettiğini, incelemelerin sonuçlanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

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