Sigara yasağıyla erken doğumların azalması ilişkili mi?

T24 - Uzmanlar, İskoçya'da 2006 yılında halka açık yerlerde sigara içme yasağı uygulanmaya başlanmasından bu yana, erken ya da düşük kilolu doğan bebeklerin sayısının azaldığını söylüyor.

Tıp çevreleri bunun, kalp hastalıklarıyla çocuklarda astım vakalarının azalması gibi sigara yasağının sağladığı faydalara eklenebilecek bir gelişme olduğu görüşünde.

Sigara dumanının fetüsün az gelişmesi ve plasenta sorunları arasındaki bağlantı geçmişte de gündeme getirilmişti.

BBC Sağlık Muhabiri Michelle Roberts'ın haberine göre; Tıp dergisi Plos Medicine, araştırma kapsamında İskoçya'da doğum öncesi ve sonrası kadınlarda sigara içme alışkanlığıyla doğum istatistiklerini inceledi.

14 yıllık bir süreyi kapsayan araştırmada 700 bini aşkın kadının sağlık verileri kullanıldı.



Kayda değer gelişme



İskoçya, Birleşik Krallık'ta kamuya açık yerlerde sigara yasağının ilk uygulanmaya başlandığı bölgeydi.

İskoçya'yı Galler, Kuzey İrlanda ve en son 2007'de İngiltere izlemişti.

Bilimadamları, sigara yasağı sonrası, anne adaylarının bakımında herhangi bir değişiklik olmadığından erken doğum vakalarının azalmasıyla sigara yasağı arasında doğrudan ilişki olduğuna inanıyor.

Zira yasağın uygulanmaya başlanmasıyla sigara içen anne adayı sayısı yüzde 25'ten yüzde 19'a düştü.

Aynı zamanda erken ya da düşük kilolu doğan bebeklerin sayısı da azaldı.

Araştırma, sigara yasağıyla erken doğum vakalarındaki azalma arasında bir bağlantı olabileceğini öngörse de mevcut veriler böyle bir bağlantıya sağlam bir kanıt olarak kabul edilecek kadar yeterli değil.

Bununla beraber Glasgow Üniversitesi'nden Doktor Daniel Mackay ve ekibi, bulguların sigara yasağının sağlığa faydalı etkileri arasında sayılabileceğini vurguluyor.

İngiliz Kalp Vakfı'nın verilerine göre Birleşik Krallık'ta dokuz milyonu aşkın sigara tiryakisi bulunuyor.



