Sigara yasağı 'yumuşuyor'

T24 - Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, gemi güvertelerinde ve otellerin belli odalarında, sigara içilebilecek.





Özellikle eğlence yeri sahipleri ile kıraathanelerin işlerinin düşmesine neden olan sigara yasağında, ilk yumuşama geldi. Çıkarılan bir yönetmelik ile, ‘’Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalarının yatarak tedavi gördüğü sağlık birimlerinde, cezaevlerinde, şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşıyan deniz araçlarının güvertelerinde ve otellerin belli odalarında’’ sigara içilebilmesi için özel alanlar oluşturulacak.





Gazeteport'un haberine göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik uyarınca, bu yerler ile açık havada yapılan spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin icra edildiği yerlerde tütün ürünleri tüketimi için alanlar oluşturulabilecek. Bu yerlere, ‘’Bu alan tütün ürünleri tüketimine ayrılmıştır. 18 yaşından küçükler giremez’’ yazılı levhalar da asılacak.





Tütün ürünleri tüketiminin yasaklandığı yerler ile sigara içilebilecek alanlara uyarıcı levha asmayanlara da bin lira para cezası verilecek. Yasal uyarı levhaları, turistik amaçlı tesisler, müzeler, havaalanları ile yabancıların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, Türkçe’nin yanı sıra 6 ayrı dilde de asılacak.





Bu diller de İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Arapça olarak belirlendi. Levhalarda Türkçe’in yanı sıra büyük harflerle alt alta ‘’ NO SMOKING, DEFENSE DE FUMER, RAUCHEN NICHT GESTATTET, NO ESTA PERMITIDO FUMAR, ?????? ?????????’’ ve ????? ??????? yazacak.