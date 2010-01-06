Sigara yasağı tartışması etnik çatışmaya döndü

Manisa'nın Selendi ilçesinde yılbaşı gecesi bir kahvehanede sigara nedeniyle başlayan tartışma, 5 gün sonra iki grubun tartışmasına dönüştü. Manisa Valisi Celalettin Güvenç, ilçeye giderek vatandaşlara sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu.



Kahvehane sahibi Ramazan Yıldız, 31 Aralık gecesi sigara içmek isteyen müşteriye karşı çıkınca Roman grup, Ramazan Yıldız'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kahvehanenin camları, masaları kırıldı. Olay gecesi polis tarafından gözaltına alınan kişiler arasında bulunan Roman gruptan Necdet Uçkun (69), karakolda ifadesi alınırken rahatsızlanarak Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Uçkun, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



AMBULANSLARLA GÖTÜRDÜLER



Tartışmanın ardından ilk kez 5 Ocak tarihinde kahvehaneyi açarak kırılan eşyaları tamir etmek isteyen Ramazan Yıldız'la kahvehaneye gelen Necdet Uçkun'un yakınları ve diğer Roman vatandaşlar tartıştı. Tartışmadan sonra kahvehane sahibi Yıldız ve bir grup Selendili'de Romanların yaşadığı Zafer Mahallesi'ne giderek, Romanlara ait bazı evlere taş attı. Tartışmaların yaşandığı sırada polis ve jandarma güçleri oluşturdukları güvenlik kordonu ile Roman 40 vatandaşı ambulanslarla ilçe komutanlığına götürdü.



Olayların büyümesi üzerine, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mürsel Şahin gece yarısı ilçeye geldi. Vali Güvenç, Kaymakamlık binası önünde toplanan vatandaşlara seslenerek, sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu. Kaymakam Selim Palamut ile toplantı yapan Vali Güvenç, daha sonra ilçe jandarma komutanlığında Roman vatandaşlarla bir süre görüştü.



MANİSA VALİSİ: ŞU AN İLÇEDE DURUM SAKİN



Manisa Valisi Celalettin Güvenç, ''Konu adliyeye intikal etti, şu an ilçede durum sakin'' dedi. İlçe jandarma komutanlığında Roman vatandaşlarla görüştükten sonra gazetecilere açıklamaya yapan Vali Güvenç, yılbaşı akşamı birkaç Roman vatandaşın Zafer Mahallesi'nde Ramazan Yıldız'a ait kahvehaneye gelip sigara içmesi üzerine tartışmanın başladığını belirtti.



Roman vatandaşlardan 1'inin olaydan sonra kalp krizi geçirerek vefat ettiğini kaydeden Güvenç, ''Kahvehanenin yeniden açılmasından sonra Roman vatandaşlar o kahveye giderek, kahvehane sahibiyle tartışıyor ve camları kırıyorlar. Akşam üzeri de Selendi halkından bir grup, Hükümet Konağı'nın önüne yürüdü. Geldik, görüştük. Konu adliyeye intikal etti. Şu anda ilçede durum sakin'' diye konuştu.



"ROMAN VATANDAŞLAR ÖZELEŞTİRİ YAPIYOR"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Güvenç, ''Roman vatandaşların bir başka ile nakledilmesi söz konusu mu?'' sorusuna, ''Roman vatandaşlar kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Bu ilçede neden böyle bir huzursuzluk çıktığı konusunda öz eleştirilerini yapıyorlar. Bizim nakil konusunda bir kararımız yok'' şeklinde cevap verdi.



ROMANLARA AİT ARAÇLAR YAKILDI



Olaylar nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısı hakkında bilgi vermeyen Vali Güvenç, iki grubun tartışması sırasında sadece kahvehane sahibinin başından hafif yaralandığını, maddi hasarın tespiti çalışmasına başlandığını bildirdi. Bu arada, olaylar sırasında Roman vatandaşlara ait olduğu iddia edilen 45 U 0027 ve 45 R 5865 plakalı araçların yandığı ve bazı evlerin de atılan taşlardan tahrip olduğu öğrenildi. İlçe jandarma komutanlığında bir süre bekletilen Roman vatandaşlar polis eskortluğundaki ambulanslarla güvenli bir yere nakledildi.