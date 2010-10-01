Sigara yasağı Saray’a da masa attırdı





MEHMET DEMİRKAYA - T24



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve kardeşlerine ait 75 yıllık ünlü “Saray Muhallebicisi” de yeni “konsepte” ayak uydurdu. Saray da sonunda kaldırıma masa attı.













Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerinde, Fatih Camii’nin karşısında bulunan “Saray Muhallebicisi 1935”, müşteri çekebilmek için kaldırıma 8 masa yerleştirdi. Fevzipaşa caddesi üzerinde bir ilke de imza atan Saray Muhallebicisi’nin Fatih şubesi 2004 yılında açıldı. Çeşitli tartışmalara da konu olan Fatih şubesi aynı zamanda Saray Muhallebicisi’nin merkez ofisi olarak hizmet veriyor.



Sigara yasağından sonra yaygınlık kazanan kaldırımlara masa-sandalye yerleştirilmesi düzeni esnaf arasında haksız bir rekabette yarattı. Bahçesi bulunmayan kafeterya ve yiyecek esnafı kaldırımları işgal etmeye başladı. Kaldırımların dar olduğu yerlerde bu masalar yaya trafiğinde sorunlar yaratıyor. Ancak Saray Muhallebicisi’nin ünündeki kaldırımın geniş olması şimdilik böyle bir sorun yaratmıyor. Saray’ı örnek alacak aynı cadde üzerindeki diğer esnafın bu düzene yönelmesinin sıkıntı yaratması olası.





Topbaş kardeşlerin Sarayı



Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve kardeşlerine ait Saray Muhallebicisi İstanbul’da 12 şubeye ulaştı. Başkan Kadir Topbaş’ın babası Hüseyin Topbaş’ın 1935’te Kasımpaşa’da, 1949’da ise İstiklal Caddesi’nde “Beyoğlu Saray” olarak kurulan bugünkü “Saray Muhallebicisi”, bugün ünlü bir markaya dönüşmüş durumda.



Başkan Topbaş, “Saray Muhallebicisi ve Gıda Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi”nin beşte bir hissesine sahip. 5 bin TL sermayeli şirketin yetkili müdürleri ise Ahmet ve Mehmet Topbaş.



