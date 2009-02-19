Sigara yasağı erteleniyor mu?

19 Temmuz 2009'dan itibaren restoran ve kıraathaneleri de kapsayacak olan sigara yasağının, ertelenmesi gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü, bu konuda duyumlar aldıklarını belirterek konuyu TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Erdöl’e iletti.



TBMM’den geçen ve 19 Temmuz tarihinden itibaren restoranlar ile kıraathaneleri de kapsayacak olan sigara yasağının, yasal bir değişiklik ile ertelenebileceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Tütünle Mücadele Birimi bu konuda duyumlar aldıklarını belirterek, konuyu TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve kanunun mimarlarından Cevdet Erdöl’e iletti. Erdöl ise bir erteleme olmayacağını yasağın 19 Temmuz günü başlayacağını bildirdi.



Dünya Sağlık Örgütü Tütünle Mücadele Birimi Başkanı Armanda Peruga, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Erdöl’ü ziyaret ederek ‘’Türkiye'de görüştüğüm bazı restoran sahipleri, 19 Temmuzda yürürlüğe girecek olan sigara yasağına ilişkin kanunun erteleneceğini söylediler. Bu yönde beklenti var’’ dedi. Peruga, Türkiye'de iki hafta süreyle inceleme yaptıklarını ve tütün kontrolü alanında gelişme gördüklerini söyledi.



'Deprem olur'



Peruga ‘’Türkiye'de, tütün kontrolüne ilişkin kanun, 19 Temmuz 2009 tarihi itibariyle eğlence sektörü, kahvehaneler ve çay ocaklarını da kapsayacak. Hazırlık dönemi geçirilmesi lazım. Görüştüğümüz bazı restoran sahipleri, kanunun 19 Temmuzda yürürlüğe girmeyeceğini, erteleneceği yönünde beklentileri olduğunu söyledi. Temmuz 2009'da en küçük bir başarısızlık olması halinde bile, bu durum deprem etkisi yaratır.'' dedi.



Komisyon Başkanı Cevdet Erdöl de sigara yasağını genişleten kanunun yürürlüğünün ertelenmeyeceğini ve 19 Temmuz günü yürürlüğe gireceğini söyledi. Yerel seçimlerden sonra 3,5 aylık bir zaman kalacağına dikkati çeken Erdöl, yasağa ilişkin hazırlık çalışmaları konusunda, TBMM olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



TBMM’de benimsenen ve 3 Ocak 2008 günü yürürlüğe giren yasa uyarınca konutlar hariç özel ve kamuya ait tüm kapalı mekanlarda, sigara ve tütün mamulü içmek yasaklanmış, kıraathane, lokanta, birahane, restoran ve kafeteryalarda ise yasağın başlangıç tarihi, 19 Temmuz 2009 olarak belirlenmişti.





