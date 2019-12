Sigara yasağı AB 'de sıkı değil

Türkiye'de uygulanmaya başlayan 'kapalı alanlarda sigara içme yasağı' AB'ye üye bazı ülkelerde uygulanmaması tepki yarattı.



Ancak Türkiye'deki tiryakileri sinirlendirecek bir haber de Polonya'dan...2001 yılında Avrupa Birliği'ne üyeliği onaylanan ve 40 milyon nüfusa sahip olan Polonya'da hemen hemen her kapalı mekanda sigara içiliyor. Genç nüfusun çok fazla tükettiği sigara için bu ülkede bir kısıtlama yok.



Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin son yaptığı araştırmaya göre AB ülkelerinde kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasası yürürlüğe girdikten sonra kalp krizi vakaları yüzde 12 düşse de Polonya'da bu oran böyle değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada sigara içenlerin üçte ikisinin yaşadığı 15 ülkenin içinde Türkiye'nin yanı sıra Polonya da bulunuyor.



Bazı oteller yasağı çok sıkı uyguluyor



Nüfusunun yüzde 45'inib sigara bağımlısı olduğu bilinen Polonya içerisinde özellikle de Wrocklaw ve Krakov şehirlerinde sigara yasağı tam olarak uygulanmıyor. Hemen hemen her restoran, bar, alışveriş merkezi, kafe gibi yerlerde sigara içilebiliyor. Yasağı yarı yarıya uygulayan şehir ise başkent Varşova. 20 katlı otellerin odalarında bile sigara kullanımı yasak. Herkes odasından ya da yemek yediği alandan çıkıp dışarıda sigara içiyor.



Dünyada ne zaman nerelerde yasak uygulamaya konuldu?



ABD- Arizona 1973

Kaliforniya 1998

İrlanda 2004

İngiltere 2007

Danimarka 2007

Almanya, İspanya ve Litvanya 2005



Belçika 2005, ancak bu ülkede en az 50 metrekarelik ve havalandırma

sistemleri bulunan barlarda sigara içilmesine izin veriliyor.