Sigara yalanları

T24 - Sigara yasağının ardından ikram sektöründe işletme sayısının ve elde edilen gelirin iddia edildiği şekilde azalmadığını belirten Prof. Dr. Elif Dağlı, “Zarar eden sadece sigara sektörü” dedi. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) geçen temmuz ayında yürürlüğe giren Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunu’nun Sağlık ve Maliye bakanlıkları tarafından işletmeler ve sigara kullanımı açısından hazırlanan raporlarını açıkladı.











SSUK Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, yasağın yürürlüğe girdiği temmuz ayından bu yana içinde lokanta, restoran ve kahvehaneler gibi mekânların bulunduğu ikram sektörü gelirlerinde yüzde 5.2’lik bir artış olduğunu söyleyerek, “Zarar eden tek bir sektör varsa o da sigara sektörüdür” dedi.

Getirilen sigara yasağı yüzünden ‘İşletmeler zarar ediyor, batıyor’ görüşlerinin doğru olmadığını bildiren Dağlı, kanunla birlikte temmuz-kasım döneminde Türkiye’de son 5 yılın en düşük sigara tüketiminin gerçekleştiğini söyledi.

Dağlı, 2007’nin aynı dönemine göre 233 milyon paket, 2008’nin aynı dönemine göre 185 milyon paket daha az sigara içildiğini söylerken, bunun ekonomiye geri dönüşünün 2007’nin aynı dönemi için 1 milyar 165 milyon lira, 2008’nin aynı dönemi için de 922 milyon lira anlamına geldiğini ifade etti.

'Kanun işe yarıyor'

Aynı dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 3.3 daralmasına karşın ikram sektöründe yüzde 5.2’lik bir gelir artışı olduğunu belirten Dağlı, 2009 Ocak-Ekim ayları içinde ikram sektöründeki işletme sayısının yüzde 2.7, lokanta gibi yemek sektöründeki işletmelerin yüzde 3.5 ve alkollü içki servisi yapan işletmelerin de yüzde 3 arttığını kaydetti. Elif Dağlı, ikram sektörü tarafından yatırılan KDV miktarı 2009 Ocak’ta 800 milyon lirayken, ekimde 1.1 milyar liraya çıktığını anlattı.

Dağlı, “Veriler göstermektedir ki, lokantalar ve kahvehaneler de dahil olmak üzere kapalı ortamlarda sigara içilmesini yasaklayan kanun işe yaramaktadır ve bu tür tam dumansız kanunlardan sadece sigara endüstrisi zarar etmektedir” diye konuştu.

‘Yasağı ciddi uygulayanlar zarar ediyor’



Kaya Demirer / Topaz Restorant





‘Kriz öncesine baksınlar’



“Gerçek oyuncular rakamların tam tersini iddia ediyorlar. Bu demeçleri geçen yıl sektör krizin altında ezildikten sonraki verilerle ortaya koyuyorlar. Asıl kriz öncesine bakmak lazım. Restoranım adına konuşuyorum, benim zararım ortada. Sigara yasağını uygulamayan işletmeler haksız rekabet sağlıyorlar.”

Barış Tansever / Sunset





‘Bu verilere şaşırdım’



“Açıklanan verileri şaşkınlıkla karşılıyorum. Sigara yasağını destekliyorum. Ancak kısmi çözüm bulunması gerekiyor. Biz, bize çok benzeyen Akdeniz ülkelerindeki yasağı uygulayamayıp çok katı ülkeleri model alıyoruz. Sigara içenlere yer ayrılması, tecrit odalarının kurulması gerekiyor. Kimse sigara dumanının içinde yemek yemek istemez.”



Metin Fadıllıoğlu / Ulus 29





'Müşteriyi kaptırıyoruz'





“Komitenin raporu hangi istatistiki metodlarla hazırlandığını ve bu verilere nasıl ulaştığını bilemiyorum. Bar satışının ağırlıklı olduğu yerler satışlarında, yasağı zayıf uygulayan bazı işletmelere müşteri kaptırdığından hafif düşüşler yaşıyor.”