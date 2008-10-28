Sigara ve içkiye vergi zammı!

Kapalı mekânlarda sigara içilmesini yasaklayarak kapsamlı bir sigara yasağını uygulamaya koyan hükümet, sigara tüketiminden elde edilecek vergiden ümidini kesmedi.



Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2009 bütçesinde, sigara yasağına rağmen elde edilen vergilerde düşüş öngörülmedi. Maliye, gelecek yıl tütün satışı üzerinden elde edeceği özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirinde 563 milyon 680 bin YTL’lik artış bekliyor.

Gelecek yıla ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.



Komisyonda bu hafta görüşülmeye başlanacak tasarı hükümetin vergi politikasına ilişkin ipuçları da verdi.



Firmalar düşüş bekliyor



Hükümet, bu yıl içinde kabul ettiği bir kanunla, kapalı mekanlarda sigara içilmesini yasaklamıştı. Söz konusu düzenleme 2009 yılının ikinci yarısından itibaren barlar ve restoranları kapsayacak şekilde genişletilecek.



Bu yasağın, sigara tüketimini ve satışları etkilemesi beklenirken, pazarın yaklaşık yüzde 29’una sahip olan TEKEL’in sigara bölümünü satın alan BAT, sigara yasağı nedeniyle satışlarında yüzde 10’luk düşüş olmasını öngörüyor.



Sigara yasağının genişleyerek devam edecek olmasına rağmen, Maliye Bakanlığı tütün mamullerinden elde edilen ÖTV’de düşüş öngörmedi. 2009 bütçesine göre, tütün mamullerinin satışından 11 milyar 950 milyon 877 bin YTL’lik ÖTV geliri elde edilecek. Bu rakam, 2008 yılı için 11 milyar 32 bin 304 bin YTL olarak öngörülmüştü.



Yani Maliye Bakanlığı, bu gelir kaleminde düşüş yerine 563 milyon 680 bin YTL’lik gelir artışı bekliyor. Maliye Bakanlığı, önümüzdeki yıl, alkollü içkilerden de 2 milyar 394 milyon YTL’lik ÖTV toplamayı hedefliyor. Söz konusu rakamlar alkollü içkiler ve tütün mamullerinde yeni vergi zamlarının gündemde olduğu sinyalini verdi.



