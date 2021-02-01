Sigara ve alkol satan yerlerin dükkân ve tabela isimlerine yeni yasaklar geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanı olduğuBMYK toplantısında alınan kararlara ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Oktay, alkol ve tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni yasakların getirileceğini söyledi.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Oktay, Sıra dışı bir yıl olan 2020’nin etkisiyle gelecek yıl ve sonrasında ciddi bir bağımlılık dalgasıyla karşılaşmamak adına 2021’de de aynı kararlılığı gösterip, bağımlılıkla çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Öncelikle 2021 yılında ‘bağımlılık ile mücadele seferberliği’ başlatılması ve bu kapsamda da sigara, nargile, alkol, uyuşturucu ve dijital bağımlılıkla mücadelenin takvimlendirilerek ülke çapında bir kampanyaya dönüştürülmesi yönünde bir çalışmamız var" dedi. Oktay, "Uyuşturucu ile mücadele, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele, alkol bağımlılığıyla mücadele, davranışsal bağımlılıkla mücadele" şeklinde 4 kategoriye ayırdıklarını açıkladı.

Oktay, alkol ve tütün satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile ‘meyhane, tobacco shop, nargile cafe’ gibi isimlerin dükkân ismi olarak verilmesinin önüne geçileceğini ifade etti.





