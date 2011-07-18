-SİGARA TÜKETİMİ YÜZDE 15 AZALDI İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre, sigara yasağının ikinci yılını geride bırakan Türkiye'de, 2009 yılında 107 milyar 555 milyon adet olan yıllık sigara tüketimi, yaklaşık yüzde 15 oranında gerileyerek 2010 yılında 93 milyar 355 milyon adete indi. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinden (SSUK) yapılan açıklamaya göre, sigara yasağında 2 yılı geride bırakan Türkiye'de kapalı alanlarda hava kalitesinin yükseldiği, partikül miktarı ve sigara kullanımına bağlı görülen acil hastalık başvurularında düşme, sigara tüketim sayılarında azalma, vergi gelirlerinde artma olduğu ve ikram sektörü işletmeleri ile alışveriş merkezlerinin sayısının ve cirosunun arttığı görüldü. Yasakla birlikte kapalı alanda sigara içmeyenlerin içtikleri sigara sayısını azalttıkları veya sigara içmekten vazgeçtikleri belirlendi. -DÜŞME TRENDİ DEVAM EDİYOR- Bu doğrultuda, TAPDK verilerine göre 2009 yılında 107 milyar 55 milyon adet olan yıllık sigara tüketimi, 2010 yılında 93 milyar 355 milyon adete indi ve 2011 yılının ilk dört ayında düşme trendinin devam ettiği görüldü. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (HASUDER) verilerine göre de, kapalı alanlarda hava kalitesi düzeldi, yasanın ikinci aşama uygulamasından sonra yapılan ölçümlerde partikül miktarında düşme saptandı. Kafe, pastahane ve kahvehanelerin yüzde 55'inde, lokantaların yüzde 31'inde, bar ve içkili lokantaların yüzde 62'sinde kapalı ortam hava kalitesinde düzelme olduğu görüldü. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre ise işletmeler zarar görmedi. 2010 yılında 15 bin 739 kahvehane açılırken, 7 bin 956 kahvehane kapandı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research verilerine göre de, alış veriş merkezi ciroları 2009 yılında yüzde 5,5 oranında arttı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi verilerine göre ise pasif sigara dumanının oluşturduğu hastalıklar azaldı. Pasif sigara dumanı ile artan solunum yolu enfeksiyonları, akciğer kanseri, astım, kalp damar hastalıkları gibi hastalıkların acil başvurularının İstanbul'da yüzde 20 oranında azaldığı saptandı. -TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU- Sigara yasağı kapsamında bu gün 31 ülkede aynı kanun uygulanıyor ve bu kanunlar ile 739 milyon kişinin sağlığı korunuyor. 2008'de dünya nüfusunun sadece yüzde 5'i sigara dumanından korunurken Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nin ivmesi ve Türkiye gibi ülkelerin örnek oluşturması sonucu, bu oran 6 puan artarak yüzde 11'e ulaşmış durumda. Bu oranın bundan sonra da hızla artması bekleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, şikayet kutusuna gelen başvuruların halen ihlallerin devam ettiğini, ancak vatandaşların da bu konuda hassas olduğunu gösterdiğini belirtti. Dağlı, ''Bir çok yakınma yaz aylarında açık hava olmasına rağmen kalabalık olan yerlerde sigara dumanının rahatsız ettiği doğrultusunda. Bu yakınmaların devamı, New York ve Avustralya'da olduğu gibi park ve plajlarda da sigara tüketiminin yasaklanmasını getirebilir'' görüşünü savundu.