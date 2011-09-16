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Yaşam

Sigara 'Sigara böreği'ni de vurdu!

Sakarya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (SESOB), "Sigara böreği"nin adının "Kalem böreği"...

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Sakarya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (SESOB), "Sigara böreği"nin adının "Kalem böreği" olarak değiştirilmesi konusunda öneri kararı aldı.

SESOB binasında düzenlenen olağan başkanlar kurulu toplantısında, Adapazarı Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kurtuldu tarafından önerilen sigara böreğinin isminin değiştirilmesi konusu tartışıldı. 



Toplantı sonunda sigara böreği yerine kullanılacak ismin belirlenmesi için üyelerden alınan görüşler doğrultusunda ortaya çıkan, "Kalem", "Sarma" ve "Parmak" böreği isimleri oylandı. Oylama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun oyunu alan "Kalem böreği" isminin "Sigara böreği" tanımlamasının yerine kullanılması konusunda öneri kararı alındı.

Toplantıda konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan, kararla genç nesillerin sigaraya başlamasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi. 

Alişan, birlik olarak ulusal bir yiyeceğin adının değiştirilmesi önerisinin ses getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Geleneksel bir ürünün adının değiştirilmesi önerisinin, tarafımızdan yapılması keyif verici gerçekten. Ben bunun yasakçı bir zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Bu, çok hoş bir şey bence. Yani aldığımız kararla gelecek nesillere sigaranın zararları konusunda somut bir şey bırakmış olacağız. Bu konuda bir karar aldık. Ama bu karar bir öneri şeklinde olacak" dedi.

Öneriyi ilk dile getiren Adapazarı Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kurtuldu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, önerinin Türkiye genelinde olumlu tepkiler aldığını vurguladı.

Kurtuldu, sürecin bir öneriyle başladığını dile getirerek, aldıkları kararın ardından yiyeceğin isminin "Kalem böreği" olarak değişmesini ve bu ismin toplumda kullanılır hale gelmesini temenni ettiğini belirtti.

Kendilerinin genç nesillere katkı sunmaya çalıştığına değinen Kurtuldu, "Önümüzde yetişen genç bir nesil var ve onları sigaradan koruma konusunda bir faydamız olsun. Bu çalışmayla bir genci bile zararlı maddeden uzaklaştırabilirsek ne mutlu bize. Önerimizin arkasında da sonuna kadar duracağız. Yapabileceğimiz ne varsa yapacağız" dedi.



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