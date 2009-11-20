Sigara satışları yüzde 30 azaldı

T24 - Sağlık Bakanlığı dumansız hava sahasının uygulaması sonucu 4 ayda sigara satışlarında yüzde 30 düşüş olduğunu açıkladı.



20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Türkiye'nin 19 Temmuz'da yürürlüğe giren sigara yasağına yüzde 99.4 oranında uydu.



Sağlık Bakanlığı’nın verdiği rakamlara göre sigara satışları da yaklaşık yüzde 30 oranında düşerek, Haziran ayında 11 milyonun üzerinde iken, Ekim ayı sonu itibariyle 8 milyona geriledi.



Temmuz ayından bu yana en çok özel işletmeler denetlendi. Resmi rakamlara göre 181 bin özel işletme, 13 bin kamu kurumu ve 8 bin toplu taşıma aracına denetim yapıldı. 4 ay içerisinde yapılan 203 bin denetimde binden fazla ceza kesildi.



Cezaların önemli bir bölümü, sigara içilmediğini gösteren yasal uyarı yazısı taşınmadığı için verildi. Ayrıca uyarı yazısında yetkili kişi adı yazılmaması, yere izmarit atılması veya kapalı mekanda sigara içilmesi nedeniyle de kurum veya kişilere cezalar verildi.



Tütün ürünlerinin reklamını yapmak, tütün satışı ile ilgili yapılan ihlallere de verilen cezalar kapsamında yer aldı.