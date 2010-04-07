'Sigara satışları yüzde 15 düştü'

T24 - Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Dönem Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlamasından sonra sigara satışında yüzde 15'lik bir düşüş olduğunu, buna rağmen devletin vergi gelirlerinin çok yüksek oranda arttığını söyledi.





Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi tarafından Hilton Otel'de, sigara fiyatları, vergiler ve kaçakçılık ilişkisi konusunda bilgi vermek amacıyla, Çin ve Hindistan'dan uzmanların da katılımıyla bir basın toplantısı yaptı.





Toplantıda konuşan Prof. Dr. Elif Dağlı, sigara kaçakçılığının, ucuz sigara temini ve gençlerin, yoksulların ve çocukların sigaraya ulaşımını kolaylaştıran bir yöntem olduğunu ifade ederek, ''Kaçakçılığı sağlığa aykırı buluyor ve önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz'' dedi.





Dağlı, kaçakçılığın sigara fiyatları ile ilişkisi bulunmadığını savunarak, ''Bu, sadece, sigara fiyatlarının yükseltilmesini istemeyen endüstrinin hükümetleri korkutmak için izlediği bir yöntemdir'' dedi.





'Maliye Bakanı daha fazla hayat kurtarır'







Hükümete seslenmek istediğini ifade eden Prof. Dr. Dağlı, ''Maliye bakanı, sağlık bakanından daha fazla hayat kurtarır. İnsan hayatı kurtarmanın bir başka yolu da sigara fiyatlarını yüksek tutmaktır. Böylece hem ülkenin vergi gelirinin artırırsınız hem de sağlığı korursunuz. Kapalı mekanlarda sigara tüketimini yasaklayan yasadan sonra, sigara satışında yüzde 15'lik bir düşüş oldu. Ocak-Şubat aylarında, sigara satışlarında yüzde 20 gibi çok ciddi bir düşüş var. Buna rağmen devletin vergi gelirleri çok yüksek oranda arttı'' dedi.





Sigara firmalarının ''sigara fiyatları yükseldi, kaçakçılık arttı, vergiler düştü'' diyerek fiyatları aşağı çekme çabası içerisinde olduklarını öne süren Dağlı, vergi gelirlerindeki durumun dönemsel olduğunu, Haziran'dan sonra değişeceğini ifade etti.





''A sigarasına ait bandrolün B paketi üzerine yapıştırıldığını'' ileri süren Dağlı, pahalı sigaraların üzerinde düşük fiyatlı sigara bandrolünün yapıştırılmasıyla ilgili takiplerin sürdüğünü anlattı.





Prof. Dr. Dağlı, mücadelelerini, sigara fiyatı, Kuzey Avrupa ülkelerinde uygulanan 5-8 euro civarına yükselinceye kadar sürdüreceklerini belirtti.

