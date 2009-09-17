Sigara satışları bir ayda 90 milyon paket

Sigara yasağının genişletilmesi etkisini gösterdi. Temmuz ayındaki sigara satışları hazirana göre yaklaşık 90 milyon paket azaldı. Bu sürede, sigara satın almak için harcanan paradan 225 milyon dolar tasarruf sağlandı.

19 Temmuz’da daha geniş alanda uygulanmaya başlanan sigara yasağı etkisini gösterdi. Sigara satışları temmuz ayında, bir önceki aya göre (Haziran 2009) yaklaşık 90 milyon paket azaldı.

İzmir İl Tütün Kontrol Kurulu üyeleri, Başkan Doç. Dr. Oğuz Kılınç’la birlikte İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz’ı ziyaret eti. Yasakla birlikte sigara satışlarının düştüğünü belirten Kılınç, “Sağlıklı nesiller için bu yasa toplumun büyük kesimi tarafından benimseniyor, destekleniyor. Yani sigara içenler bile bu yasanın arkasında. Denetimler eğitimli ekiplerce başarıyla sürdürülüyor. Bu başarıda Emniyet görevlilerinin verdiği desteğin büyük payı var” dedi.

Türkiye’de Temmuz 2009’da, bir önceki aya göre 89 milyon 478 bin paket daha az sigara içildiğini vurgulayan Kılınç, bir aylık sürede yalnızca sigara satın almak için harcanan paradan 225 milyon dolarlık tasarruf sağlandığını kaydetti.

Sonuçlar olumlu olacak

Yılmaz da Türkiye’de ilk Tütün Kontrol Kurulu’nun İzmir’de kurulduğunu, bunun ülkeye örnek olduğunu ve her ilde bu kurulların oluşturulduğunu söyledi.Yasanın gereğinin yapılması için Emniyet güçlerinin üzerine düşen görevi yaptığını belirten Yılmaz şunları söyledi: “Özellikle gelecek nesiller için bu yasa çok önemli. Kapalı mekânlarda sigara içildiğini görmeyecekler, sigara dumanına maruz kalmayacaklar. Çocukların sağlığı açısından bunun sonuçlarını 5-10 yıl, belki daha uzun süre sonunda alacağız ama alacağımız sonuçlar olumlu olacak.”