Sigara paketinden logolar çıkacak

T24 - İngiltere, sağlık uyarılarının daha belirgin hale gelmesi için sigara paketlerini sadeleştiriyor.





Bu hafta içinde açıklanması beklenen tedbir paketine göre, sigara paketlerinden logolar, renkli şemalar ve grafikler kaldırılıyor. Yasa teklifi, tütün pazarlamasıyla yaklaşık 50 yıldır süren mücadelenin zirve noktası olarak gösteriliyor. İngiliz bakanlar da ulusal ‘Sigarasız Gün’e denk gelen tütün kontrol planının, ürünün çekiciliğini azaltarak gençlere ve sigarayı bırakmaya çalışanlara yardımcı olacağına inandıklarını belirtti. İngiltere ‘renksiz paket’ uygulamasına geçen ilk Avrupa ülkesi olacak.