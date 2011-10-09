-Sigara operasyonunda arı soktu Adana (A.A) - 09.10.2011 - Adana'da bir kamyona yüklenen arı kovanlarının içerisine gizlenmiş halde 32 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kente kaçak sigara getirileceği bilgisi alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Van'dan geldiği belirlenen Hamdin Ö. yönetimindeki 33 AR 013 plakalı arı kovanı yüklü kamyonu, TEM Otoyolu Kuzey Turnikeleri çıkışında arama yapmak üzere durdurdu. Aynı araçta bulunan Salih Ş. ise ''kovan açılmış'' diyerek, polislerin arama yapmasını engellemek istedi. Salih Ş'nin açtığı kovanlardan çıkan arılar, kamyonun üzerinde bulunan 15 polisi soktu. Polisler ise bunun üzerine arıcıların kullandığı elbiselerinden satın alarak arama çalışmalarına devam etti. Arama sırasında kovanlardan 3'te birinin içerisine gizlenmiş halde 32 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, kamyon şoförü Hamdin Ö. ile kovan sahipleri oldukları belirlenen Salih Ş. ve Mücahit Ş.'yi gözaltına aldı.