T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sigara operasyonunda arı soktu Adana (A.A)

09 Ekim 2011 14:24

-Sigara operasyonunda arı soktu Adana (A.A) - 09.10.2011 - Adana'da bir kamyona yüklenen arı kovanlarının içerisine gizlenmiş halde 32 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kente kaçak sigara getirileceği bilgisi alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Van'dan geldiği belirlenen Hamdin Ö. yönetimindeki 33 AR 013 plakalı arı kovanı yüklü kamyonu, TEM Otoyolu Kuzey Turnikeleri çıkışında arama yapmak üzere durdurdu. Aynı araçta bulunan Salih Ş. ise ''kovan açılmış'' diyerek, polislerin arama yapmasını engellemek istedi. Salih Ş'nin açtığı kovanlardan çıkan arılar, kamyonun üzerinde bulunan 15 polisi soktu. Polisler ise bunun üzerine arıcıların kullandığı elbiselerinden satın alarak arama çalışmalarına devam etti. Arama sırasında kovanlardan 3'te birinin içerisine gizlenmiş halde 32 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis, kamyon şoförü Hamdin Ö. ile kovan sahipleri oldukları belirlenen Salih Ş. ve Mücahit Ş.'yi gözaltına aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24