Sigara kadınlar için daha tehlikeli

Norveç'te yapılan bir araştırma sigaranın kadınlarda erkeklere oranla daha fazla kanser riski yarattığını ortaya koydu. 600,000 hasta üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, sigara bağlantılı bağırsak kanseri vakalarının kadınlarda erkeklerin iki katı olduğu saptandı. Sigara içen kadınların hastalığa yakalanma riski yüzde 19 artarken, bu oran erkeklerde yüzde 9.

Araştırmada, hastaların yaklaşık 4000'inde bağırsak kanseri görülürken, 16 yaşında veya daha önce sigaraya başlamış olan kadınlarda bağırsak kanseri riskinin kaydadeğer oranda arttığı gözlendi.

Tromso Üniversitesi ekibi, bunun erkeklerden daha az sigara içen kadınların bile, bağırsak kanserine yakalanma oranının daha fazla olduğunu gösteren ilk araştırma olduğunu söyledi.

Ancak araştırmada bu tür kanser riskini arttıran alkol ve beslenme gibi diğer unsurlar dikkate alınmadı. Araştırma sonuçları kadınların biyolojik olarak sigaranın toksik etkilerine daha açık olduğu izlenimini uyandırıyor.



Kalp krizi riski de fazla



Sigara içmeye başlayan kadınların kalp krizi geçirme riskinin de erkeklerden fazla olduğu biliniyor. BBCTürkçe'de yer alan habere göre Avustralyalı araştırmacıların ergenlik çağındaki gençler üzerinde yaptığı bir başka çalışma da genç kızların sigara dumanından erkeklerden daha fazla etkilendiğini ortaya koydu.

Pasif içici durumundaki genç kızlarda, kalp hastalığı riskini azaltan iyi kolesterol oranının düştüğü gözlendi.

Sigara içenlerin sayısı azalmakla birlikte, kadınlarda bu sayının erkeklere oranla daha yavaş düştüğü bildiriliyor.

Bir milyondan fazla kadın üzerinde yapılan araştırmalar, 30 yaşına kadar sigara içmeyi bırakan kadınların sigara bağlantılı hastalıklardan erken ölme riskinin neredeyse tamamen yok olduğunu gösteriyor.