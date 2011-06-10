Sigara iştah kesiyor

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ABD'de bilim adamları, fareler üzerindeki araştırmada beyindeki bazı alıcıların alışkanlık, kilo alma ve tütün bağımlılığına ilişkin mekanizmaların anlaşılmasında önemli rol oynadığını gördü.





Araştırmaya imza atanlardan Dr. Mariella De Biasi, "sonuçların şimdilik farelerle sınırlı olduğunu, ancak bunların ilerde tiryakilerin sigarayı bıraktıktan sonra kilo almamasını sağlayacak tedavilerin yolunu açtığını" vurguladı.





"Birçok tiryakinin şişmanlamaktan korktuğu için sigarayı bırakmaya cesaret edemediğini, araştırmanın sonuçlarının beyindeki söz konusu alıcıları harekete geçirebilecek ilaçların kilo almayı önleyebileceğini gösterdiğine" dikkati çeken bilim adamı, bu alıcıların obezite ve başka metabolizma bozukluklarının tedavisi için ilaçların geliştirilmesine de ışık tutabileceğini belirtti.

Araştırmacılardan Dr. Marina Picciotto da nikotinin, vücut yeterince beslendiğinde uyarı gönderen ve alışkanlıkla ilgili olanlardan farklı, beyindeki hipotalamus bölgesindeki bir grup sinir hücresini harekete geçirdiğini açıkladı.





Bu alıcıları etkileyen bir antidepresanı fareler üzerinde deneyen bilim adamları, farelerin daha az yediğini gördü.





Araştırma "Science" dergisinde yayımlandı.



