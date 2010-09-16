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Yaşam

SİGARA İHLALİNE 2 MİLYON LİRA CEZA  ANKARA (A.A)

16 Eylül 2010 12:49

-SİGARA İHLALİNE 2 MİLYON LİRA CEZA  ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Ankara Valiliği, Ulusal Tütün Kontrol Programı Uygulamalarına esas olmak üzere Ankara'da mücadele ve kontrol faaliyetlerinin artırıldığını açıkladı.  Valilikten yapılan açıklamada, kontrol faaliyetlerini Vali Yardımcısı Dr. Celal Dinçer koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediyeler ve Zabıta Amirlikleri personellerinin katılımı ile 25 ilçede toplam 460 denetim elemanından oluşturulan denetçilerin yürüttüğü belirtildi. Kanun hükümlerine uygun olarak kamu hizmet binası ve özel hukuk kişilerine ait iş yeri ve toplu taşıma araçlarında toplam 50 bin 920 denetimin yapıldığı belirtilen açıklamada, denetlenen yerlerden 1941 iş yerine cezai işlem tutanağı tutulduğu, 7642 iş yerine yasa uyarınca bir kereye mahsus olmak üzere uyarı yapıldığı ve Ankara İlinde 4207 sayılı kanun hükümlerine muhalefetten toplam 1 milyon 930 bin 174 lira para cezası uygulandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ankara'da Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekiplerinin çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. 

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