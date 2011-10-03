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Dünya

Sigara içtikleri süre maaşlarından kesilecek BRÜKSEL (A.A)

03 Ekim 2011 16:08

-Sigara içtikleri süre maaşlarından kesilecek BRÜKSEL (A.A) - 03.10.2011 - Belçika'nın sigara içen kamu çalışanları sağlıklarını kaybettikleri gibi para da kaybedecek. Federe yapılı ülkenin Fransızca konuşan Valon bölgesinde geçerli olacak düzenlemeyle memurların sigara içtikleri süre maaşlarından kesilecek. Kapalı alanlarda sigara yasağı nedeniyle dumanlanmak için bina dışına çıkmak zorunda kalan tiryakilerin işbaşından ayrıldıkları süre kayıt altına alınacak. Öte yandan Valon kamu teşkilatından memurlara gönderilen genelgede, ''kötü görüntü oluşturduğu'' gerekçesiyle kamu binalarının önlerinde sigara içilmemesi istenerek, aksi halde disiplin cezalarına başvurulacağı uyarısı yapıldı. Bu durumda memurlar ''gözden uzak'' sigara içebilmek için sokakta bir tur atmak ya da bina arkalarına sığınmak zorunda kalacak. Kamu sendikaları sigara içenlerin ''rezil edilmeye çalışıldığını'' savunarak yeni kısıtlamaları protesto etti. Belçika'nın Flaman bölge hükümetinden yapılan açıklamada ise Valon kesimindeki uygulamanın kendi memurlarını kapsamadığı bildirildi.

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