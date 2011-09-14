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Sigara içti okuldan atıldı

Son yıllarda sigara ile mücadeleye ağırlık veren İran'da ilk kez bir tıp öğrencisi sigara içtiği için okuldan atıldı...

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Son yıllarda sigara ile mücadeleye ağırlık veren İran'da ilk kez bir tıp öğrencisi sigara içtiği için okuldan atıldı.

Doktorların sağlık konusunda halka örnek olması gerektiği düşüncesiyle İran'da stajyer doktorların sigara içmesi yasak.

Tahran, 2003 yılından bu yana sigara ve tütün ürünlerinin reklamın yasakladığı gibi, kamuya açık yerlerde sigara içilmesine de izin vermiyor.

Ancak buna rağmen, istatistiklere göre özellikle de gençler arasında sigara içenlerin sayısı giderek artıyor.

Yetkililer bu eğilimin önüne geçmek için, tıp öğrencilerinin yanı sıra, üst düzeyde resmi görevlere getirilenlere de sigara yasağı uyguluyor.

Sigara içenlerin önemli resmi görevlere atanması, 2010 yılının Temmuz ayından bu yana yasaklanmış bulunuyor.

Sigara alışkanlığının batıya göre daha yaygın olduğu Orta Doğu ülkelerinde bir süredir sigara karşıtı kampanyalar yürütülüyor.

Mısır ve Suriye de, bu çerçevede sigarayı yasaklayan ülkeler arasında yer alıyor.



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