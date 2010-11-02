Sigara içmek yetişkinlerin kişisel tercihi

T24 - Bağımsız araştırma şirketi Ipsos KMG'nin; sigara içen-içmeyen, kadın-erkek ve yaş gruplarının toplam nüfusa oranlarını yansıtacak şekilde tesadüfi görüşme yöntemleri ile belirlenmiş 18 yaş üzeri 1500 kişi ile, 12 ilde, Ağustos ayında gerçekleştirildiği araştırma sonuçlarına göre kamuoyunun yüzde 70’i sigara içmenin yetişkinler için bireysel bir tercih olduğu görüşünü söyledi. Araştırma sonuçlarına göre yetişkin her on kişiden yedisi sigara içmeyenleri hiç bir şekilde etkilememesi koşulu ile kapalı alanlarda sigara içilebileceği görüşünde.

Araştırma, sigara içen - içmeyen, kadın - erkek ve yaş gruplarının toplam nüfusa oranlarını yansıtacak şekilde tesadüfi görüşme yöntemleri ile belirlenmiş 18 yaş üzeri tüm Türkiye nüfusunu temsil eden 1500 kişi ile, 12 ilde, Ağustos ayında gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre kamuoyunun yüzde 70’i sigara içmenin yetişkinler için bireysel bir tercih olduğu görüşünü paylaştı.

Hemen hemen her on kişiden yedisi diğer bireylere zarar verme ihtimalinin tamamen engellenmesi durumunda kapalı mekanlarda sigara içilebilmesini bireysel bir özgürlük olarak değerlendirdi… Sigara içenlerin yüzde 79’u bu görüşü paylaşırken, sigara içmeyenlerin de yüzde 64’ü aynı fikri destekledi.

İşletmelerin “sigara içilen” ve “sigara içilmeyen” mekanlar olarak sınıflandırılması konusunda ise kamuoyunun yüzde 78’i insanların sigara içilen ya da içilmeyen bir mekan arasında tercih yapma özgürlüğüne sahip olması gerektiği şeklinde görüşlerini bildirdi. Bu oran sigara içenler arasında yüzde 89’a kadar çıkarken, sigara içmeyenler arasında da yüzde 74 gibi yüksek bir düzeyde gözlendi.



Sigara Yasakları ve İşletmeler

Genel kamuoyu araştırması ile eş zamanlı olarak Ipsos KMG restoran, gece kulübü, bar, kafe ve kahvehane gibi işletmelerin sahipleri ile, sigara yasaklarının işletmeler üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik ikinci bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma, Türkiye’deki ilgili işletmelerin yüzde 30’unun bulunduğu ve tüketimin yüzde 60’ının gerçekleştiği beş büyük ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana), belirtilen işletme tiplerini oransal olarak temsil edecek nitelikte seçilen toplam 466 işletmenin sahibiyle, yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi.

Araştırmanın öne çıkan sonuçları ise şöyle;

• Kapalı mekanlarda sigara içiminin yasaklanmasından sonra araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 75’i gelirlerinde bir azalma olduğunu belirtirken, bu oran kahvehaneler arasında yüzde 90’a yükselmekte.

• İşletmelerin beyan ettikleri gelir azalması yasaklar öncesi dönemle karşılaştırıldığında ortalama yüzde 50 düzeyinde.

• Araştırmaya katılan ve gelir kaybına uğradığını ifade eden işletmelerin yüzde 62’si, gelirlerinin düşmesiyle birlikte çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kaldıklarını ifade ediyor.

• Sigara yasaklarının ardından gelir azalması yaşadığını belirten işletmelerin yüzde 83’ü, bunun bir yansıması olarak tedarikçilerden satın aldıkları malların (çay, şeker, kahve gibi ) miktarını da azalttıklarını ifade ediyor. Gelir azalması yaşayan işletmeler arasında kahvehaneler yüzde 90 oranında tedarikçilerden yaptığı alımlarda azalma olduğunu en fazla belirten işletme tipi olmuştur.

• İşletme sahiplerinin yüzde 76’sı kapalı alanlarda sigara içmeyenleri rahatsız etmeyecek şekilde sigara içilebilmesine izin veren yasal bir düzenleme yapılması halinde, mekanlarında gerekli değişiklikleri yapabileceklerini belirtiyorlar.

Araştırmaya katılan işletme sahiplerinin yüzde 91’i insanların, “sigara içilen” ve “sigara içilmeyen” olarak sınıflandırılmış işletmeler arasında tercih yapma hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor. Sigara içmeyen işletme sahiplerinin dahi yüzde 88’i bu görüşü savunuyor.



