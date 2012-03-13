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Dünya

Sigara içmek isterken 700 yıllık kaleyi yaktılar

Polis yetkilileri, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğun gizlice sigara içmek için kaleye gittiğini ve yanlışlıkla yerde bulunan kuru otları tutuşturduğunu açıkladı

13 Mart 2012 11:24

 

T24 - Slovakya’da 14’üncü yüzyıldan kalma bir kale, hayatlarında ilk kez sigara içmek isteyen iki çocuk yüzünden kül oldu.

Polis yetkilileri, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğun gizlice sigara içmek için kaleye gittiğini ve yanlışlıkla yerde bulunan kuru otları tutuşturduğunu açıkladı.

Slovakya’nın doğusunda bulunan Kosice bölgesi emniyet müdürlüğü sözcüsü Jana Mesarova, “Olay yerine gönderilen birimlerimiz 11 ve 12 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun bir sigara yakmaya çalıştıklarını ve ellerinden düşen kibrit nedeniyle kalenin çevresindeki kuru otların alev aldığını tespit etti” diye konuştu.

Krasna Horka şehrindeki kale bir anda alevler içinde kalırken, yangını söndürmek için 80’den fazla itfaiyeci devreye girdi.

Kalenin bekçileri ise bu sırada binanın içindeki paha biçilmez antikaları ve sanat eserlerini kurtarmaya çalıştı.


Eserlerin çoğu kurtarıldı


Slovakya Ulusal Müzesi’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, kalenin çok ağır zarar gördüğü ancak içindeki tarihi eser koleksiyonunun yüzde 90’ının kurtarıldığı belirtildi.

19 ve 20’nci yüzyıllardan kalma fotoğraflar, yağlı boya tablolar ve süslemeler zarar görmeden dışarı çıkarıldı.

Açıklamada, “Kalenin çatısı, gotik saraydaki sergi ve çan kulesi tamamen yandı. Çanların üçü eridi” denildi.

Kale 2010–2011 yılları arasında tadilattan geçmiş ve geçen yıl Nisan’da yeniden ziyarete açılmıştı.

 

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