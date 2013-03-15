Sigara içenlerin oranı son 10 yılda yüzde 20 azaldı

OECD'nin 2012 Avrupa Sağlık Raporu'nda, Türkiye'de alkol alanların sayısı son 30 yılda yüzde 17, sigara içenlerin oranının ise son 10 yılda yüzde 20 azaldığını ortaya koydu. Raporda Türkiye sağlıkta son on yılda gerçekleştirilen iyileştirmelere karşın hizmet ve altyapı açısından Avrupa ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin AB ve AB’ye üye olmayan kıta ülkelerindeki sağlık durumunu incelediği “Health At A Glance Europe 2012” (Avrupa Sağlık Raporu 2012) açıklandı.

Vatan gazetesinde yer alan rapordaki bilgilere göre, Avrupa genelinde tüm türlerde kanser vakalarının en az görüldüğü ülke Türkiye oldu.



Doktor sayısında hızlı artış



Avrupa’da bin kişi başına en fazla doktorun düştüğü ülke Yunanistan, en az doktor ise Türkiye’de. Yunanistan’da bin kişiye 6.1, Türkiye’de 1.7 doktor düşüyor. Son 10 yılda doktor sayısı en fazla yüzde 3.5 ile Yunanistan’da arttı. Doktor sayısını yüzde 3.3 artıran İngiltere’den sonra üçüncü sıradaki Türkiye de kaydettiği yüzde 3 artışla bu alanda Avrupa’nın başarılı üçüncü ülkesi oldu.



Hemşire sayısında da not kırık



Bin kişiye düşen hemşire sayısı 16 olan İsviçre lider. Türkiye ise bin kişiye 1.6 hemşire ile son sırada. AB ortalaması bin kişiye 8 hemşire. Türkiye son 10 yılda hemşire sayısını n çok artıran ikinci ülke oldu.



En az kanser Türkiye’de



Rapordaki 2008 verilerine göre Avrupa genelinde tüm türlerde kanser vakalarının en az görüldüğü ülke Türkiye. AB27 ortalamasında her yüz bin kişiden 296’sında bir kanser vakası görülüyor. Fransa en fazla kanser görülen Avrupa ülkesi. Türkiye’de ise kanser vakaları yüz binde 182 düzeyinde görülüyor.

Rapora göre akciğer kanseri en çok Macaristan’da (yüz binde 81) görülüyor. Macaristan’ın Polonya (71), Sırbistan (66), Estonya (64) izliyor. Türkiye’deki akciğer kanseri vakaları ise yüz bin kişide 49 oranıyla AB ortalamasına yakın.

Kadınlarda göğüs kanseri vakalarında AB ortalaması yüz binde 71 iken, en düşük oran Türkiye’de: yüz binde 28. AB ortalaması yüz binde 63 olarak ölçülen prostat kanseri vakaları ise Türkiye’de yüz binde 15’le en düşük seviyede.



Bunama yaygın değil



İstatistiklere göre AB üyesi ülkelerde 60 yaş üstünde 8 milyon demans (bunama) hastası bulunuyor. AB’de demans ortalaması yüzde 5.5. Türkiye yüzde 3.2’lik oranla AB ülkelerinde demansın en az görüldüğü ülke.



Türkiye ‘alkol’de sonuncu



Alkol tüketimi Türkiye’de son 30 yıl içinde yüzde 17 oranında azaldı. AB’de alkol tüketimi ortalaması kişi başına 10.7 litre. Türkiye’de ise kişi başına 1.5 litre ile alkol tüketiminde sonuncu.

%13.2: Obezite Türkiye’de erkeklerde yüzde 13.2, kadınlarda ise yüzde 21 oranında. AB’deki obezite ortalaması ise yüzde 16.9.

78.8: Türkiye’de kadınların ortalama yaşam süresi 78.8 yıl. Erkeklerse 73.3 yıl ile kadınların gerisinde.