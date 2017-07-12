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Sigara içen gence yumruk attı, 2 yıl 2 ay hapis cezası aldı

Sanığın 9 yıla kadar hapsi istenmişti

12 Temmuz 2017 16:04

Fatih'te geçen Ramazan ayında meydana gelen olayda, sigara içen Gökay Çetin'e (24) yumruk atan Ufuk Tekel "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa iddianamade yöneltilen "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise beraatini kararlaştırdı. 

Sanık katıldı şikayetçi katılmadı

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama", "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından 9 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ufuk Tekel, avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya müşteki Gökay Çetin katılmazken avukatı Efkan Bolaç hazır bulundu.  

Görüntüler izlendi

Duruşmada, olay günü yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Sanık Ufuk Tekel izlenan görüntülere bir diyeceğinin olmadığını belirterek "Görüntülerdeki motosikletten inen kişi benim. Arkamda oturan eşimdir. Görüntülerde sigaranın dumanının yüzüme geldiği açık ve net şekilde  görünmüyor. Ancak, şikayetçinin bana yakınlığı, yüzünü bana dönerek sigara içmiş olması nedeni ile dumanın kokusunu çok net hissettim. Bu nedenle kendisini uyardım. Küfürle karşılık verince bir anlık sinirle bir kez vurdum. Yere düşünce, hemen başına gidip başını tuttum. Dilini çıkartmaya çalıştım. Suni teneffüs yaptım. Öldürme kastım olsaydı bunları yapmazdım. Kasten yaralama suçunu kabul ediyorum" dedi. 

Mahkeme kararını açıkladı

Duruşma sonunda mahkeme kararını açıkladı.  Sanık Ufuk Tekel'in  "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan beraatine karar verildi. Tekel "Kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.  

İddianameden

İddianamede, şüpheli Ufuk Tekel'in "hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama", "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını işlediği belirtiliyordu. Tekel'in tutuklama istemiyle sorguya sevk edildiği ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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